Projektassistent vid avdelningen för Klinisk Fysiologi
Lunds Universitet / Högskolejobb / Lund Visa alla högskolejobb i Lund
2025-10-24
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lunds Universitet i Lund
, Malmö
, Höör
, Klippan
, Helsingborg
eller i hela Sverige
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Projektassistenten kommer att arbeta i Hjärt-MR-gruppen, Klinisk fysiologi.
Denna tvärvetenskapliga grupp på cirka 40 forskare består av läkare, ingenjörer, fysiker, teknologer och sjukgymnaster, som arbetar med ett brett spektrum av frågor av kardiovaskulär fysiologi och patofysiologi.
Inom forskargruppen värnar vi om en god arbetsmiljö med respekt och omtanke i våra relationer med varandra. Vi arbetar ständigt för att skapa förutsättningar för arbetsglädje, utveckling och delaktighet för alla medarbetare.
Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Vi har även ett flextidsavtal som skapar goda förutsättningar för balans mellan arbete och fritid. Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd vid Lunds universitet Jobba hos oss.
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Vi söker en person för att arbeta med följande arbetsuppgifter:
- Datorlaborativt arbete inom insamling, rekonstruktion och bildanalys inom MR
- Utveckling och förbättring av MR-betoder
- Tillämpning av MR-metoder på medicinska tillämpningar
- Muntlig och skriftlig presentation av resultat inom forskargruppen
Även andra arbetsuppgifter kan komma att ingå.Publiceringsdatum2025-10-24Kvalifikationer
Krav för anställningen är:
- Civilingenjör/master inom fysik, elektroteknik, teknisk matematik eller liknande
- Erfarenhet av arbete inom biomedicinsk teknik och medicinska tillämpningar
- Flytande eller avancerad nivå av engelska språket i tal och skrift
Meriterande för anställningen är:
- Erfarenhet av matematiska metoder för inversa problem
- Erfarenhet av mjukvaruutveckling, t.ex. Matlab eller Python
- God förmåga till samarbete
- Förmåga till att självständigt driva projektÖvrig information
Anställningen tidsbegränsas enligt Särskild visstidsanställning SÄVA 5§ p1 LAS och är på heltid. Önskat tillträdesdatum är 2025-12-01 eller enligt överenskommelse med slutdatum 2026-05-30.
Så här söker du
Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.)
Institutionen för kliniska vetenskaper i Lund (IKVL) är en av sex institutioner vid medicinska fakulteten. Institutionen har ett brett samarbete, såväl inom fakulteten som inom andra enheter vid universitet. IKVL har även ett väl utvecklat samarbete med Skånes universitetssjukhus (SUS) och Region Skåne samt det omgivande samhället och näringslivet. Detta för att främja klinisk och experimentell translationell forskning, utveckling och utbildning.
Varmt välkommen med din ansökan!
Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.
Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PA2025/2971". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds Universitet
(org.nr 202100-3211) Arbetsplats
Medicinska fakulteten, Institutionen för kliniska vetenskaper Lund Kontakt
Johannes Töger, Universitetslektor johannes.toger@med.lu.se 046-173340 Jobbnummer
9572109