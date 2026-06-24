Projektassistent vid avdelningen för Cancerepidemiologi & strålning
Lunds Universitet / Biomedicinjobb / Lund Visa alla biomedicinjobb i Lund
2026-06-24
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Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 46 000 studenter och 8 500 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Beskrivning av arbetsplatsen
Forskargruppens studier syftar till ökad kunskap om hur samverkan mellan våra gener, livsstil, kroppsform påverkar bröstcancerrisk samt hur samverkan mellan dessa faktorer och tumör samt tumörmarkörer är kopplade till prognos i olika behandlingsgrupper av bröstcancerpatienter. Vi använder ett integrerat synsätt där vi kombinerar information från enkäter, kroppsmått, tumörvävnad, blodprover, genotyper, journal med register för optimal uppföljning. Vi använder både publika databaser egna kohorter och mekanistiska studier för att belysa om de samband vi finner i patientmaterialen har en kausal koppling till exponeringen. Data från både egna och publika kohorter används och analyseras med statistiska och bioinformatiska metoder. Vi har tidigare rapporterat om hur vanliga livsstilsfaktorer som kaffe, rökning och alkohol är kopplat till bröstcancerprognos i olika behandlingsgrupper, men mer forskning kvävs. Inom gruppen bedrivs också utbildning på grund och avanceradnivå.
Inom forskargruppen värnar vi om en god arbetsmiljö med respekt och omtanke i våra relationer med varandra. Vi arbetar ständigt för att skapa förutsättningar för arbetsglädje, utveckling och delaktighet för alla medarbetare.
Vi söker nu en projektassistent på 100% under 9 månader med önskat startdatum 1/9 2026.
Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Vi har även ett flextidsavtal som skapar goda förutsättningar för balans mellan arbete och fritid. Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd vid Lunds universitet Jobba hos oss.
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
I rollen som projektassistent kommer arbetet innefatta att statistiskt analysera tumördata från en stor kohort i enlighet med hypotes och mål, med särskilt fokus på immunrelaterade markörer. Därefter ska resultaten sammanställas i ett manuskript, inklusive framtagande av tabeller, figurer och text under handledning.
Andra arbetsuppgifter kan tillkomma inom ramen för rollen.Publiceringsdatum2026-06-24Kvalifikationer
Krav för anställningen är:
Masterexamen i folkhälsovetenskap eller motsvarande
Kandidatexamen i epidemiologi, biologi, biomedicin eller medicin
Erfarenhet av hantering av stora datamängder, programmering och analyser (uni- och multivariata överlevnadsanalyser, parametriska och icke-parametriska tester, korrelationsanalyser etc.) i SPSS, STATA eller R.
Goda kunskaper i Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) samt referenshanteringsverktyg som EndNote
Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska
God samarbets- och kommunikationsförmåga, med en positiv inställning och vilja att upprepa arbete tills önskad kvalitet uppnås.
Noggrann och förmåga att arbeta strukturerat och effektivt för att leverera resultat inom givna tidsramar.
Intresse för att lära sig nya färdigheter.
Meriterande:
Kurser i bioinformatik och statistik
Kurser i cancerbiologi och immunologi
Erfarenhet av att skapa publicerbara figurer i exempelvis Illustrator, Inkscape eller BioRender
Erfarenhet av immunhistokemi och mikroskopi av tumörvävnad
Tidigare erfarenhet av att publicera vetenskapliga resultatÖvrig information
Anställningen är en SÄVA (särskild visstidsanställning) på 100 % under 9 månader.
Önskat startdatum är den 1a september 2026, eller enligt överenskommelse.
Så här söker du
Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.)
Varmt välkommen med din ansökan!
Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 3000 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.
Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds Universitet
(org.nr 202100-3211), https://www.lu.se/vacancies
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221 84 LUND Arbetsplats
Lunds universitet Kontakt
Helena Jernström, Avdelningschef helena.jernstrom@med.lu.se Jobbnummer
9976810