Projektassistent vid avdelningen för bioteknik och teknisk mikrobiologi
Lunds Universitet / Biomedicinjobb / Lund Visa alla biomedicinjobb i Lund
2026-01-30
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lunds Universitet i Lund
, Malmö
, Höör
, Klippan
, Helsingborg
eller i hela Sverige
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Institutionen för processteknik och tillämpad biovetenskap (PLE) vid Lunds universitet är belägen på Kemicentrum, en av Nordens största centra för utbildning och forskning inom kemiområdet. PLE har cirka 150 anställda, varav cirka 65 är doktorander. Institutionen erbjuder en bred kompetens inom områden som kemiteknik, livsmedelsteknik, bioteknik och teknisk mikrobiologi. Forskningen och utbildningen vid PLE spänner över hela kemiämnet och inkluderar både grundutbildning och forskarutbildning.
Institutionen för processteknik och tillämpad biovetenskap (PLE) vid Lunds universitet arbetar aktivt för att säkerställa en god arbetsmiljö genom flera initiativ och rutiner. PLE uppmuntrar till öppen kommunikation och samverkan mellan anställda, studenter och ledning för att kontinuerligt förbättra arbetsmiljön. Detta inkluderar regelbundna möten och dialoger för att diskutera arbetsmiljöfrågor och hitta gemensamma lösningar.
Beskrivning av arbetsplatsen
Anställningen är placerad vid avdelningen för bioteknik och teknisk mikrobiologi vid institutionen för processteknik och tillämpad biovetenskap, Lunds universitet https://www.
ple.lth.se , som bedriver forskning och utbildning på grund- och avancerad nivå inom olika grenar av bioteknik. Avdelningen driver flera tvärvetenskapliga projekt i samarbete med industriella partners, som involverar utveckling av processer för omvandling av förnybara resurser till kemiska byggstenar för hållbara kemikalier, bränslen och plaster lämpade för cirkulär ekonomi. Utveckling av biobaserade kemikalier och bränslen är ett viktigt område där samarbete mellan bioteknik, organisk och analytisk kemi är avgörande.Publiceringsdatum2026-01-30Dina arbetsuppgifter
Som projektassistent kommer du att ansvara för syntes och karakterisering av kemikalier och bränslen från bioresurser genom kemiska och biokatalyser inom ramen för det gemensamma forskningsprojektet. Forskningen involverar olika katalysmetoder för att producera biobaserade kemikalier och bränslen från bioresurser.
Arbetsuppgifterna innebär:
- Laboratoriearbete kring screening och optimering av reaktionsförhållanden vid kemiska och biokatalys, separation och rening av produkter, analys av produkter, dataanalys, beredning av prover för utvärdering samt uppskalning av tester och teknoekonomisk utvärdering.
- Att ta en aktiv roll i samarbete med andra parter i projektet.
- Utarbetande av en rapport och bistå i att skriva ett manuskript för publicering.
- Muntliga presentationer i forskargruppen och för samarbetspartners i projekten.Kvalifikationer
Krav för anställningen är:
- Masterexamen eller pågående masterutbildning inom grön kemi, bioteknik eller ett närliggande ämnesområde.
- Kunskap och bakgrund inom organisk syntes, funktionalisering och (bio)transformation av kemikalier, kromatografisk och spektroskopisk analys samt fysikalisk-kemisk karakterisering, visad i vetenskapliga publikationer.
- God muntlig och skriftlig kunskap i engelska.
- Förmåga att bedriva forskningsbaserat arbete självständigt men även som en del av en forskargrupp.
Meriterande för anställningen är:
- Praktisk erfarenhet av kemiska reaktioner genom katalys, och analyser med kromatografi och spektroskopi såsom HPLC, GC, NMR och FT-IR.
- Goda kunskaper om grön kemi och bioteknik.
- Kunskap om att utföra riskanalys.
- Mycket god kommunikationsförmåga via muntliga presentationer och skriftliga rapporter.
Hänsyn kommer att tas till god samarbetsförmåga, drivkraft och självständighet, samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för forskningsprojektet.
Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitets webbplats om att https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/att-soka-en-anstallning/akademiska-befattningar-vid-lunds-universitet Övrig information
Anställningen är en särskild visstidsanställning på 9 månader, med en omfattning på 100 procent av heltid och med start den 1 april 2026 eller enligt överenskommelse.
Så här söker du
Ansökningar ska skickas in via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla ett CV och ett personligt brev som motiverar ditt intresse för tjänsten och hur den matchar dina kvalifikationer. Ansökan ska även innehålla ett examensbevis eller motsvarande och andra dokument som du vill uppmärksamma (kopior av betyg, uppgifter om referenspersoner, rekommendationsbrev etc.).
Välkommen med din ansökan!
LTH - Lunds Tekniska Högskola - är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare - varav många verkar inom världsledande profilområden - omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi - till nytta för världen.
Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PA2026/333". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds Universitet
(org.nr 202100-3211) Arbetsplats
Lunds universitet Kontakt
Emmy Heidenblad, HR-partner emmy.heidenblad@lth.lu.se 046-2229294 Jobbnummer
9713082