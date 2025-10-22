Projektassistent till Riksteaterns ungdomsprojekt "Länk"!
Barn & Unga producerar scenkonst för den unga publiken, engagerar unga i projekt och leder utvecklings/fördjupnings arbete när det gäller scenkonst för, med och av unga.
Genom scenkonst vill Barn & Unga förmedla berättelser och bilder som gestaltar barn och ungas komplexa vardag och som tar spjärn mot de enkla förklaringarna. Vi arbetar med scenkonstnärer och aktörer som sätter en stor vikt vid publiken och det konstnärliga tilltalet. Vi söker nutida uttryck som engagerar den unga publiken, och vi har processer som involverar unga i det konstnärliga skapandet.
Om Länk
Länk är Riksteaterns stora ungdomsprojekt som har funnits sedan 2012.
Det fungerar som en bro mellan skolan, unga amatörteatrar och den professionella teatervärlden. Vartannat år beställer Riksteatern 5-6 nyskrivna pjäser, skrivna av yrkesverksamma dramatiker för unga ensembler. Pjäserna spelas sedan av ca 85 unga ensembler runtom i hela Sverige, från t.ex. kulturskola och estetgymnasium. Efter sina premiärer på hemmaplan möts ensemblerna på regionala scenkonstfestivaler och spelar sina föreställningar för varandra. På varje festival finns utsända från Riksteatern, i form av en feedbackgrupp. Länk avslutas med en nationell festival där hundratals unga scenkonstälskare från hela landet ses på Riksteatern i Hallunda för en tre dagar lång teaterfest.
Vad innebär tjänsten?
Som projektassistent arbetar du nära projektledare för Länk och stöttar med diverse uppgifter. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
- Koordinering av projektets nationella feedbackgrupp
- Stötta projektledare med planering, genomförande och utvärdering av Länks nationella festival 2026
- Resebokning, insamling av material och andra administrativa uppgifter
- Intern och extern kommunikation inför och under regionala och nationella festivalen
- Samordna volontärer och boka workshopledare samt pedagoger
Vad är viktigt för rollen?
Vi söker dig som har arbetat med projekt, administration och/eller planering tidigare. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med unga och/eller festivaler samt av scenkonst. Som person är du strukturerad och du planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt. Du bygger strukturer som även andra kan arbeta ifrån och du sätter upp och håller tidsramar. Du är initiativtagande och drivande, du ser vad som behövs göras och tar tag i och genomför uppgifter från planering till mål. Du har lätt för att kommunicera och samarbeta med olika människor, och du trivs i en serviceinriktad roll där du bidrar till att skapa goda relationer och en smidig arbetsprocess
Tjänsten är en visstidsanställning på 75% med placering i Hallunda, utanför Stockholm. Tillträde sker 1 februari 2026 och sträcker sig till 31 maj 2026. Kvälls- och helgarbete kommer att förekomma och resor ingår i tjänsten. I anställningens inledning kommer arbetstempot vara lugnare för att sedan gå in i en intensivare period, exakta arbetstider sätts därför i samråd med projektledare.
Vi har valt att ta bort det personliga brevet ur ansökningsprocessen. I stället får du svara på ett antal urvalsfrågor som hjälper oss att bedöma din erfarenhet och motivation i relation till tjänsten.För mer information kontakta: Jasmine Ålander Nygren, vik projektledare Länk, på Jasmine.alander.nygren@riksteatern.se
Välkommen med din ansökan!
Riksteatern är en folkrörelse. Ca 40 000 medlemmar, 220 Riksteaterföreningar, 21 regionala föreningar och 50 anslutna organisationer i hela Sverige är en del av Riksteatern som arrangerar, förmedlar, producerar och utvecklar scenkonst. Kärnan i folkrörelsen är ideellt arbetande i riksteaterföreningar över hela landet. Som folkrörelse och nationell scenkonstinstitution bär Riksteatern ett särskilt ansvar att genom ett tydligt jämlikhets- och mångfaldsarbete skapa scenkonst som har förutsättningar att nå alla i hela landet. Riksteaterns vision är scenkonst som sätter tankar och känslor i rörelse - för alla, överallt. Vi vill vara en organisation för alla, med plats för var och ens särskilda förmågor, perspektiv och kreativitet. Därför strävar vi efter blandad arbetskraft som med sina olika erfarenheter har förutsättningar att bredda vårt utbud av scenkonst och därmed nå en bredare publik. Vi strävar med andra ord efter mångfald på, bakom och framför scenen. Riksteatern medverkar till närmare en halv miljon scenkonstbesök per år och har också en omfattande internationell verksamhet. Cullberg och Riksteatern Crea är delar av Riksteatern.
