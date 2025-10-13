Projektassistent till Forskningsinstitutet för Psykologiskt Försvar
2025-10-13
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Forskningsinstitutet för psykologiskt försvar söker en projektassistent för en tidsbegränsad anställning under sex månader.
Beskrivning av arbetsplatsen
Forskningsinstitutet för psykologiskt försvar grundades 2022 vid Lunds universitets Institution för kommunikation, med stöd av den svenska Myndigheten för psykologiskt försvar (MPF). Syftet med psykologiskt försvar är att skydda det öppna och demokratiska samhället, den fria opinionsbildningen, Sveriges grundläggande friheter och i slutändan vår självständighet. Forskningsinstitutet bedriver forskning som bidrar till att utveckla samhällets förmåga att identifiera och motverka effekterna av otillbörlig informationspåverkan och annan falsk eller vilseledande information som riktar sig mot Sverige i syfte att påverka beslutsfattande, uppfattningar eller beteenden.
Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss Jobba hos oss.
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Som forskningsassistent kommer du arbeta i olika forskningsprojekt inom ämnet psykologiskt försvar. Våra forskningsprojekt kräver förkunskap om relevanta akademiska fält, policyfrågor samt tillämpad forskning såsom inhämtning och analys från öppna källor. Kunskap om nationella, EU- och NATO-strukurer är meriterande.
Arbetet omfattar bland annat:
Arbetet omfattar bland annat:

Förbereda litteraturöversikter och andra texter till stöd för publikationer såsom forskningsrapporter och akademiska artiklar. Använda både vetenskapliga och andra öppna informationskällor och metoder för att samla in data och analysera empiriskt material från olika källor. Dessa kan inkludera myndigheter, media, sociala medier, forskningsrapporter och myndighetsrapporter.
Krav för anställningen är:
En masterexamen i relevant ämne (t.ex. strategisk kommunikation, statsvetenskap eller säkerhetsstudier), eller grundexamen samt minst 3 års relevant arbetslivserfarenhet. Erfarenhet av analytiskt arbete inom informationspåverkan eller andra närliggande områden. Erfarenhet av att använda olika vetenskapliga forskningsmetoder, inklusive policyanalys och kvalitativa intervjuer. Flexibel och självständig, med beredskap att ta sig an varierade uppgifter och genomföra dem med hög kvalitet. Dokumenterad erfarenhet av självständigt forskningsarbete under tidspress Förmåga att hantera parallella uppgifter. Mycket goda kunskaper i engelska.
Meriterande för anställningen är:
Visat intresse för att utvecklas inom forskning, till exempel genom doktorandstudier eller arbete inom policyinriktade organisationer. Vana att arbeta med myndigheter, till exempel genom arbetserfarenhet inom eller med offentlig förvaltning eller motsvarande. För det specifika forskningsfältet relevanta språk utöver engelska. Tidigare bakgrund inom områden som försvar, informationssäkerhet och informationspåverkan. Erfarenhet från datainsamling och rapportskrivande.Övrig information
Anställningen är tidsbegränsad under 6 månader och avser heltid (100 %). Tillträde snarast möjligt enligt överenskommelse.
Så här söker du
Du ansöker via Lunds universitets digitala rekryteringssystem. Till ansökan ska bifogas:
ett personligt brev (max 2 sidor), CV inklusive ev. publikationsförteckning (max 3 sidor).
Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.
Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet är ett av landets ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhälls- och beteendevetenskap. Med verksamhet i både Lund och Helsingborg, över 700 anställda och cirka 5 700 helårsstudenter är fakulteten en av Lunds universitets största. Vi erbjuder en kreativ akademisk miljö med engagerade studenter och medarbetare. Vår huvuduppgift är att utveckla, förmedla och förvalta kunskap om samhälle, människa och organisationer i en miljö som präglas av öppenhet, tolerans och nyfikenhet.
Institutionen för kommunikation erbjuder en internationell, interdisciplinär och dynamisk miljö för utbildning och forskning inom journalistik, strategisk kommunikation samt medie- och kommunikationsvetenskap. Våra utbildningar kombinerar teoretiska insikter med praktiska färdigheter för att rusta studenter för arbetslivet och vidare studier. Vi arbetar nära mediebranschen, civilsamhället, företag och offentlig sektor för att ge studenter och forskare möjlighet att bidra till och dra nytta av verksamhet utanför akademin. Våra forskare studerar kommunikations- och medielandskapets utveckling på lokal, nationell och global nivå. De utforskar och analyserar kritiskt hur kommunikation och digitala medieteknologier påverkar organisationer, politik, samhälle och kultur.
