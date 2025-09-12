Projektassistent till arbete med kommunikation om invasiva växtarter
2025-09-12
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.
Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om - och mitt i - ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.
Är du intresserad av att veta mer? https://www.umu.se/jobba-hos-oss/om-universitetet-som-arbetsplats/
Vi söker en projektassistent för att arbeta med kommunikation om borttagning av invasiva växtarter (tex.
trädgårdslupin), vid institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, med placering i Umeå. Anställningen är en intermittent anställning från 1 november 2025 till 30 september 2026. Sista ansökningsdag är 2025-10-05.Publiceringsdatum2025-09-12Dina arbetsuppgifter
Projektassistenten kommer att delta i forsknings-, administrativa och kommunikativa aktiviteter relaterade till borttagning av invasiva växtarter, särskilt lupin. Arbetet kommer att omfatta administrativa arbetsuppgifter, datahantering och kommunikation, som del av ett team.Dina arbetsuppgifter
- Genomföra intervjuer och kommunikation (på svenska)
- Databasunderhåll
- Litteratursökning (på svenska) och rapportering
- Populärvetenskapligt skrivande (på svenska)
- Organisera workshops/seminarier
- Fältarbete, vegetationsundersökningar
Arbetsuppgifterna kan komma att ändras i förhållande till projektets innehåll.Kvalifikationer
Vi söker dig med minst en kandidatexamen i ett relevant ämnesområde (t.ex. ekologi, miljövetenskap, kommunikationsvetenskap) och med god kommunikationsförmåga. Det är ett krav att kunna tala, läsa och skriva flytande på svenska. Det är meriterande om du har erfarenhet av tvärvetenskapligt arbete.
Intermittent anställning
En intermittent anställning med ramavtal innebär att du kan bli erbjuden schemalagda anställningstillfällen under en ramperiod på max 12 månader, i den här anställningen 11 månader. Anställningstillfällena tidsbegränsas med stöd av LAS 5 § 1 p. Att stå till förfogande på detta sätt innebär att du kan tacka ja eller nej till varje tillfälle du erbjuds att arbeta på och att ett nytt anställningsförhållande inträder vid varje enskilt tillfälle som du arbetar. I praktiken innebär det att du har en timanställning.
Ansökan
Du ansöker via vårt rekryteringsverktyg Varbi (på engelska eller svenska). Ansökan ska innehålla:
- CV och personligt brev med beskrivning av ditt intresse i både ekologi och kommunikation
- Kopior av betyg och intyg
- Namn och kontaktuppgifter på två referenspersoner
Sista ansökningsdag är 2025-10-05.Kontaktuppgifter för detta jobb
Vid frågor angående anställningen vänligen kontakta universitetslektor Judith Sarneel, judith.sarneel@umu.se
, vid Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap.
Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.
