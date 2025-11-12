Projektassistent på rättssociologiska institutionen
2025-11-12
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö.
Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Projektassistent till forskningsprojektet ProTest
Projektassistenten kommer att arbeta inom forskningsprojektet Protest as a Democracy Test: Protest Culture under Transformation and as a Transformative Power (ProTest), som finansieras av Horizon Europe - EU:s centrala finansieringsprogram för forskning och innovation.
Projektet syftar till att analysera kontexten, nuläget och möjliga utvecklingsvägar för protestpolitik och protestkultur i ljuset av den globala trenden av avdemokratisering. Fokus ligger på EU-länderna och länderna inom det östliga partnerskapet (EaP) i ett jämförande perspektiv.
Projektets övergripande mål är tvådelat:
- Att analysera om och hur pågående avdemokratiseringsprocesser påverkar mönster i protestkulturen, samt hur dessa effekter varierar beroende på länders demokratiska kvalitet.
- Att undersöka om och hur förändrade protestmönster påverkar demokratins tillstånd i dessa länder, med särskilt fokus på medborgarrepresentation i den politiska agendan.
Institutionen för rättssociologi söker en projektassistent för en tidsbegränsad anställning inom Work Package 4 i svensk kontext. Arbetet fokuserar på hur diskursiva ramar används strategiskt i Sverige. Målet är att analysera politiska aktörers agendor och inramning av protester i mainstreammedia, att undersöka om och hur protestgruppernas agendor når media, samt att kartlägga mediernas roll i att representera protestrepertoarer och diskurser. Dessutom ska det analyseras hur politiska och mediala aktörer använder diskursstrategier som svar på protester.Publiceringsdatum2025-11-12Dina arbetsuppgifter
- Sammanställa data för kvantitativ, kvalitativ och kritisk diskursanalys
- Samla in och koda mediematerial
- Genomföra kvantitativ innehållsanalys och kartlägga aktör-diskursnätverk
- Genomföra kvalitativ innehållsanalys och kritisk diskursanalys
- Skriva intern rapport om resultatenKvalifikationer
- Masterexamen (eller motsvarande) i rättssociologi, sociologi, medie-/kommunikationsvetenskap, statsvetenskap eller närliggande område
- Dokumenterad forskningsförmåga och samarbetsförmåga i projekt
- Goda kunskaper i svenska och engelska (tal och skrift)
- Erfarenhet av innehålls- eller diskursanalys samt noggrann dokumentation
Meriterande:
- Kunskap om medieinramningsteori och proteststudier
Anställningsvillkor:
- Heltid (100 %) under två månader: 1 april - 31 maj 2026
eller
Deltid (50 %) under fyra månader: 1 april - 31 juli 2026
- Anställningsvillkor och ersättning följer Lunds universitets gällande bestämmelser
- Hybrid arbetsmiljö. Kombination av fysiskt och distansarbete, enligt överenskommelse.Så ansöker du
Skicka en PDF-fil som innehåller:
- Personligt brev (max 2 sidor) med motivering till varför du passar för WP4 och din tillgänglighet
- CV med publikationer (om några) och examensbevis
- Ett kort textprov (t.ex. kapitel ur uppsats eller artikel)
- Namn och kontaktuppgifter till två referenspersoner
Sista dag att ansöka är 1 februari 2026
Startdatum: 1 april 2026 eller enligt överenskommelse
Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrunder och erfarenheter. Fakulteten strävar efter mångfald och ser jämställdhet och mångfald som en styrka. Vid lika meriterade sökande ges företräde till det underrepresenterade könet inom ämnet, om inte särskilda skäl talar emot.
Frågor? Kontakta:michael.molavi@soclaw.lu.seisabel.schoultz@soclaw.lu.seelin.jonsson@soclaw.lu.se
Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet är ett av landets ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhälls- och beteendevetenskap. Med verksamhet i både Lund och Helsingborg, över 700 anställda och cirka 5 700 helårsstudenter är fakulteten en av Lunds universitets största. Vi erbjuder en kreativ akademisk miljö med engagerade studenter och medarbetare. Vår huvuduppgift är att utveckla, förmedla och förvalta kunskap om samhälle, människa och organisationer i en miljö som präglas av öppenhet, tolerans och nyfikenhet.
Rättssociologi vid Lunds universitet är ett samhällsvetenskapligt ämne som har relationen mellan rätt och samhälle som studieobjekt, så som spänningen mellan statens formella lagstiftning och informell normbildning i exempelvis det civila samhället. Forskning bedrivs inom fält som genus och diskriminering, AI och maskininlärning, barns rättigheter, välfärd, rättskulturer, korruption, migration, ekonomisk säkerhet och brottslighet. Institutionen erbjuder kurser på samtliga nivåer. Institutionen driver även kandidatprogrammet i kriminologi i samarbete med Sociologiska institutionen. Rättssociologiska institutionen vinnlägger sig om att samverka över ämnesgränser och disciplingränser och har också goda kontakter med praktiker och myndigheter.
