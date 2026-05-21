Projektassistent med fokus på vävnads-, cell- och molekylärbiologi
Lunds Universitet / Naturvetarjobb / Lund Visa alla naturvetarjobb i Lund
2026-05-21
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lunds Universitet i Lund
, Malmö
, Höör
, Klippan
, Helsingborg
eller i hela Sverige
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 46 000 studenter och 8 500 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Beskrivningen av arbetsplatsen
Institutionen för Immunteknologi vid Lunds universitet bedriver forskning i framkant inom life science-området, med särskilt fokus på immuno-onkologi, biomarkörer och allergirelaterade tillstånd. Institutionen finns på Medicon Village området som samlar akademisk forskning, industri och offentlig sektor med särkilt fokus på life science och präglas av en samarbetsinriktad och innovationsdriven miljö.
På institutionen finns ett flertal högklassiga infrastrukturer, inklusive plattformar för multiplex flödescytometri och cellsortering, antikroppsutveckling, spatial omik, masspektrometri samt expertis inom bioinformatik via NBIS (National Bioinformatics Infrastructure Sweden). Genom att utnyttja avancerad teknologi för att lösa komplexa frågeställningar inom biomedicin har vår institution etablerat sig som ledande inom flera forskningsområden och bidragit till framgångsrika spin-off-företag - många med säte på Medicon Village.
Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet, vilket innebär att anställda omfattas av förmåner som generös semester, fördelaktig tjänstepension och goda anställningsvillkor.
Läs mer om att arbeta vid Lunds universitet på universitetets webbplats, Arbeta vid Lunds universitet
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Du kommer ingå i en translationell forskargrupp som studerar tumörmikromiljön, med särskilt fokus på lymfom. Du kommer vara ansvarig för att praktiskt utföra laborativa moment såsom infärgning av tumörvävnad och molekylär profilering (protein, RNA, DNA) av patientprover. Arbetsuppgifterna innefattar även analys av genererade data såsom bildanalys, och bioinformatiska arbetsflöden. Projektet är fokuserat på att identifiera och vidareutveckla möjliga nya terapeutiska och prognostiska markör.
Personliga egenskaper, såsom driv, intresse för forskning, noggrannhet, god kommunikativ- och samarbetsförmåga, är av särskild vikt.Publiceringsdatum2026-05-21Kvalifikationer
Krav för anställning:
Magisterexamen i bioteknik, cellbiologi, molekylärbiologi eller motsvarande.
Praktisk erfarenhet av färgning av vävnad
Praktisk erfarenhet av bioinformatik, såsom att t.ex. applicera R skript.
Utmärkta kunskaper och förmågor i engelska i både skrift och tal.
Utmärkta samarbets- och kommunikativa förmågor.
Meriterande är:
Praktisk erfarenhet av att hantera vävnad och/eller humana celler
Praktisk erfarenhet av att arbeta med protein och/eller RNA-relaterade laborativa flöden.
Praktisk erfarenhet av att färga in vävnad för multiplex immunofluorescence-medierad bildanalys.
Erfarenhet av att arbeta med QuPath
Erfarenhet av att arbeta med dataanalys av patientmaterial och statistisk utvärdering
Kunskap inom lymfombiologi, cancerbiologi och/eller immunologi
Personliga egenskaper, såsom driv, intresse för forskning, noggrannhet, god kommunikativ- och samarbetsförmåga, är av särskild vikt.
Övrig information
Anställningen är en särskild visstidsanställning (SÄVA) på 100 % under 11 månader med tillträdesdatum 1 augusti 2026 eller enligt överenskommelse, dock ej senare än 30 augusti.
Ansökningsinstruktioner
Ansökan ska vara skriven på engelska och innehålla ett personligt brev där du beskriver varför du är intresserad av tjänsten och hur dina kvalifikationer matchar arbetsuppgifterna. Bifoga även CV, kopior av relevanta examensbevis och andra handlingar du önskar åberopa (intyg, referenser, rekommendationsbrev m.m.).
Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.
LTH - Lunds Tekniska Högskola - är en del av Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 12 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare - varav många verkar inom världsledande profilområden - omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi - till nytta för världen.
Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Så ansöker du Klicka på denna länk för att göra din ansökan Jobbnummer
9922396