Projektassistent inom genetik och diabetes med lönebidrag
Lunds universitet, Medicinska fakulteten, Inst kliniska vetenskaper Malmö / Högskolejobb / Malmö Visa alla högskolejobb i Malmö
2025-12-23
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lunds universitet, Medicinska fakulteten, Inst kliniska vetenskaper Malmö i Malmö
, Lund
eller i hela Sverige
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Forskargruppen för genetik och diabetes bedriver forskning inom precisionsmedicin och den metabola komplexiteten vid typ 2-diabetes.
Forskningen, med fokus på precisionsmedicin och genetik, är i framkant inom diabetesområdet; gruppen leds av docent Emma Ahlqvist. Kontoret är beläget vid CRC i Malmö. https://portal.research.lu.se/en/organisations/genetics-and-diabetes/
kan du läsa mer om vår spännande forskning.
Inom forskargruppen värnar vi om en god arbetsmiljö med respekt och omtanke i våra relationer med varandra, och strävar efter en arbetsplats som upplevs som utvecklande och stimulerande för alla medarbetare. Vi arbetar vi ständigt för att skapa förutsättningar för arbetsglädje, utveckling och delaktighet för alla medarbetare. Vi värnar både om den fysiska säkerheten och psykosociala arbetsmiljön.
Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.
Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd vid Lunds universitet; https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Som projektassistent kommer du att i samarbete med forskare göra kvalitetskontroll på registerdata och sammanställa diagnoser inför kommande vetenskaplig analys. Du kommer även göra preliminära statistiska analyser, skapa figurer och illustrationer, samt delta i att skriva forskningsanslagsansökningar och vetenskapliga artiklar. Även andra arbetsuppgifter kan förekomma.Publiceringsdatum2025-12-23Kvalifikationer
Krav för anställningen är:
- Examen på avancerad nivå inom medicinsk vetenskap eller annat ämne som arbetsgivaren bedömer som relevant
- Goda kunskaper och dokumenterad erfarenhet av statistik analys
- Goda kunskaper om cancer och andra sjukdomar som ofta förekommer vid diabetes
- Dokumenterade kunskaper om autoimmun diabetes (typ 1, LADA) och typ 2 diabetes
- Mycket goda kunskaper i engelska, både tal och skrift
Meriterande för anställningen är:
- Läkarexamen
- Doktorsexamen inom medicinsk vetenskap eller annat ämne som arbetsgivaren bedömer som relevant
- Erfarenhet av att skriva framgångsrika forskningsanslagsansökningar
- Grundläggande kunskaper i svenska, både tal och skrift
Den sökande måste vara motiverad, fokuserad och noggrann. Den sökande måste ha förmåga att arbeta självständigt men också ha god samarbetsförmåga. Stor vikt kommer läggas vid kandidatens personliga lämplighet för tjänsten.Övrig information
Anställningen är visstidsanställning enligt VASA-avtalet (Särskilt villkorsavtal för vissa statliga anställningar) under 6 månader med omfattning 100%.
OBSERVERA! Den här annonsen vänder sig till dig som omfattas av en arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Med stöd av 4 § Anställningsförordningen kommer vi att utöver kraven ovan, särskilt beakta att den sökande omfattas av en arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Finansieringen ska möjliggöras med 50% av lönebidrag. Vänd dig till din handläggare på Arbetsförmedlingen om du är intresserad av att söka detta arbete.
Så här söker du
Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.)
Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.
Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö är en av de sex institutionerna vid Lunds universitets medicinska fakultet. Vi har ett starkt fokus på klinisk och epidemiologisk forskning, och bedriver även en omfattande preklinisk laboratorieforskning.
Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PA2025/3744". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds Universitet
(org.nr 202100-3211) Arbetsplats
Lunds universitet, Medicinska fakulteten, Inst kliniska vetenskaper Malmö Kontakt
Emilié Larsson, HR-partner emilie.larsson@med.lu.se +4640391071 Jobbnummer
9663493