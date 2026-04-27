Projektassistent inom basala gangliernas patofysiologi
Lunds universitet, Experimentell Medicinsk Vetenskap / Högskolejobb / Lund
2026-04-27
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 46 000 studenter och 8 500 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Beskrivning av arbetsplatsen
Vid gruppen för Basala Gangliernas Patofysiologi bedrivs experimentell forskning om mekanismer bakom Parkinsons sjukdom och L-DOPA-inducerade dyskinesier, och utvärderas olika potentiella behandlingar. Forskargruppen har sedan flera år legat i framkant inom detta området. Gruppen leds av professor Angela Cenci Nilsson och består numera av 1 doktorand, 1 projektassistent, 1 forskaringenjör, 1 biomedicinsk analytiker (BMA), 1 post-doktoral forskare, och 1 utbytesdoktorand. Verksamheten är lokaliserad på Biomedicinskt centrum i Lund, med kontorer och laboratorier inom BMC A13. Här kan du läsa mer om vår spännande forskning
I ett samarbetsprojekt med Lund Tekniska Högskolan (LTH) ämnar vi ta fram nya metoder för matematiskt-grundade analys av rörelsesekvenser. Dessa metoder kommer att utveckas på video-inspelningar tagna från så väl människor som möss. Metoder som utvecklas för att studera mänskliga rörelser kommer att även tillämpas video-inspelningar från personer med Parkinsons sjukdom. Inspelningar från Parkinsons patienter erhålls tack vare ett samarbete med neurologiska kliniken vid Lunds universitet. Parallelt med detta, testar vi liknande metoder på videoinspelningar tagna från mus, där både normala djur och möss med Parkinsons-liknande skador studeras.
Inom forskargruppen värnar vi om en god arbetsmiljö med respekt och omtanke i våra relationer med varandra. Vi värnar om en arbetsplats som upplevs som utvecklande och stimulerande för alla medarbetare, med ett stort fokus på forskningen. Vi arbetar ständigt för att skapa förutsättningar för arbetsglädje, utveckling och delaktighet för alla medarbetare. Vi eftersträvar att alla våra forskningsprojekt är välgenomtänkta, välgrundande i giltiga vetenskapliga hypoteser, riktade mot meningsfulla mål, och genomförda enligt noggranna metoder.
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Som projektassistent bidrar du till forskningsprojekt som baseras på de angivna teknikerna. I dina arbetsuppgifter ingår huvudsakligen följande moment:
Analys av video-inspelningar med DeepLabCut.
Processning av data som erhålls genom accelerationsmätare.
Tillämpning av olika maskin-inlärningsmetoder på både video- och accelerationsmätnings data.
Sammanställning av resultat i lämpliga och begripliga grafiska former.
Även andra förekommande arbetsuppgifter inom forskargruppen kan bli aktuella, i synnerhet:
Medverkan till att erhålla videoinspelningar från möss,
Praktisk handledning till studenter som kommer att ansluta sig till projektet,
Medverkan till att arrangera "journal clubs" och andra evenemang inom forskargruppen.Publiceringsdatum2026-04-27Kvalifikationer
För anställningen krävs:
Högskoleutbildning på masternivå, innehållande ett betydande inslag av matematiska analys och användandet av programmeringsverktyg.
Grundutbildning ("undergraduate education") med betydande inslag av matematik och fysik.
Erfarenhet med att använda DeepLabCut metoden till analys av videodata.
Bekantskap med vetenskapliga frågeställningar avseende rörelsekontroll.
Mycket goda kunskaper i engelska, i både tal och skrift.
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper: du är en öppen, hjälpsam, och tålmodig person, noggrann och punktlig i ditt arbete och att du bryr dig om de rutiner och regler som gäller på arbetsplatsen.
Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss Jobba hos ossÖvrig information
Anställningen erbjuds för en 100% tjänsteomfattning som projektassistent fr. o. m. 15 maj 2026 t. o. m. 14 maj 2027
Så här söker du
Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska/bör innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan ska/bör även innehålla, examensbevis, CV eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).
Mer om Medicinska fakulteten
Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 3000 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.
Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-11
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds Universitet
(org.nr 202100-3211), https://www.lu.se/vacancies
BMC F13 (visa karta
)
221 84 LUND Arbetsplats
Lunds universitet, Experimentell medicinsk vetenskap Kontakt
SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet kansli@saco-s.lu.se 046-2220000
