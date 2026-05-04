Projektassistent i medicinsk och translationell biologi
2026-05-04
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 41 500 studenter och cirka 4 600 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.
Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om - och mitt i - ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.
Medicinska fakulteten är en av de största fakulteterna vid Umeå universitet och attraherar många studenter med ett omfattande utbud av utbildningar inom områdena medicin, tandvård, hälsa och vård. Vi erbjuder en väl utvecklad forskningsinfrastruktur och en inspirerande, dynamisk miljö med ledande forskning. Vår nära samverkan med de fyra regionerna i Norra sjukvårdsregionen ser vi som en stor ömsesidig tillgång för att utveckla forskning och utbildning och att säkra tillgången på vår framtids vårdpersonal.
Projektassistent
Institutionen för Medicinsk och translationell biologi vid Medicinska fakulteten söker nu en projektassistent till ett forskningsprojekt rörande "prediktion av cancerrisk med hjälp av alternativa splitsningsmönster". Anställningen är tidsbegränsad till 11 månader.
Projektbeskrivning
Projektet syftar till att förstå hur förändringar i geners alternativa splitsning påverkar cancerutveckling och kan bidra till tumörbildning. Genom att analysera data från genuttryck och epigenetik studier undersöker vi mönster av alternativ splitsning. Målet är att kunna förutsäga cancerrisk och samtidigt ge ny insikt i de molekylära mekanismer som kopplar alternativ splitsning till cancer.Publiceringsdatum2026-05-04Dina arbetsuppgifter
Tjänsten innebär att ge stöd i bioinformatiska analyser under handledning av en senior bioinformatiker inom ramen för detta projekt. Arbetsuppgifterna omfattar att samla in offentligt tillgängliga next-generation-sekvenseringsdata från cancerprover, genomföra analyser av alternativ splitsning samt omvandla sekvenseringsdatafiler med hjälp av one-hot-kodning.
Kvalifikationer
Den sökande ska ha en kandidat- eller masterexamen inom bioteknik, molekylärbiologi eller datavetenskap/beräkningsvetenskap. Kunskaper i R, Python och Shell krävs.
Kandidaten ska ha mycket goda kunskaper i engelska, såväl i tal som i skrift samt god förmåga till kommunikation.
Erfarenhet av hantering av multi-omics-data och användning av Random Forest-algoritmen är meriterande.Så ansöker du
Din ansökan ska skrivas på svenska eller engelska och registreras via e-rekryteringssystemet Varbi och vara inkommen senast 2026-05-22
Ansökan ska innehålla:
• En kort beskrivning av forskningsintressen och motivering till varför du är intresserad av anställningen.
• CV inkluderande tidigare positioner samt teknisk expertis.
• Publikationslista
• Bevis från utbildning
• Kontaktinformation till två referenspersoner
Mer om anställningen
Start hösten 2026 eller enligt överenskommelse.
För ytterligare information, vänligen kontakta Assoc. Prof. Silvia Remeseiro, MTB / WCMM, via silvia.remeseiro@umu.se
Institutionen för Medicinsk och translationell Biologi,
Umeå universitet, 901 87 Umeå.
Mer information om gruppens forskning finns att läsa på våra webbsidor:https://www.umu.se/institutionen-for-medicinsk-och-translationell-biologi/https://www.umu.se/en/research/groups/silvia-remeseiro/www.umu.se/en/wallenberg-centre-for-molecular-medicine/https://www.umu.se/en/staff/silvia-remeseiro/
Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Sista dag att ansöka är 2026-05-22
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Umeå Universitet
https://www.umu.se/jobba-hos-oss/
901 87 UMEÅ Arbetsplats
Umeå universitet, Medicinska fakulteten Kontakt
