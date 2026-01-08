Projektassistent i immunologi och mikrobiologi, 1-2 st
2026-01-08
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö.
Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
En till två tjänster som projektassistent finns tillgängliga vid laboratoriet för https://portal.
research.lu.se/sv/organisations/barrier-immunity/ - en nystartad forskargrupp med intresse för antikroppsbildning och värd-mikrobiota-interaktioner vid barriärytor. De projektassistenter som anställs genom denna utlysning förväntas arbeta tillsammans med huvudansvarig forskare för att bygga upp en stark och stödjande forskningsmiljö.
Vårt laboratorium är beläget vid https://portal.research.lu.se/sv/organisations/division-of-molecular-hematology-dmh/, https://portal.research.lu.se/sv/organisations/department-of-laboratory-medicine/, https://portal.research.lu.se/sv/organisations/faculty-of-medicine/,
och erbjuder en toppmodern forskningsmiljö, starka samarbeten mellan forskargrupper specialiserade inom immunologi, hematologi och stamcellsforskning samt en mycket professionell, vänlig och kollegial atmosfär.
Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Vi har även ett flextidsavtal som skapar goda förutsättningar för balans mellan arbete och fritid. Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd vid Lunds universitet, https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Den utvalda kandidaten förväntas ge organisatoriskt och tekniskt forskningsstöd till laboratoriet. Mycket goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift, är nödvändiga för denna roll.
De organisatoriska arbetsuppgifterna inkluderar effektiv och kontinuerlig hantering av laboratoriearbete, beställning av reagenser, hantering av laboratoriets forskningsresurser samt planering av experiment. Det tekniska forskningsstödet omfattar förmåga att assistera inom immunologisk och mikrobiologisk forskning, inklusive underhåll av bakteriekulturer, muskolonier samt arbete med in vivo- och in vitro-system.Publiceringsdatum2026-01-08Kravprofil för detta jobb
Krav för anställningen är:
- Kandidatexamen (BSc) i biologi eller biomedicin med inriktning mot immunologi och mikrobiologi
Fullständig skriftlig och muntlig färdighet i engelska
LAS-certifiering (laboratory animal science):
Förmåga att utföra djurförsök
Strategiskt och effektivt underhåll av muskolonier
Förmåga att utföra mikrobiologiska tekniker:Underhåll av aeroba och anaeroba bakteriekulturer
Isolering av stammar från humant/murint material
Provberedning för 16S-sekvensering
Förmåga att utföra immunologiska tekniker:Flödescytometri
ELISA/ELISPOT
Konfokalmikroskopi
- Dokumenterad erfarenhet av arbete med humana vävnadskulturer/prover.
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper, tjänsten kräver visad självständighet samt att du har stor problemlösningsförmåga och samarbetsförmåga.
Meriterande för tjänsten är:
- Masterexamen (MSc) i biologi eller biomedicin med inriktning mot immunologi och mikrobiologi
Erfarenhet av bioinformatik
Erfarenhet av laboratorieledning:KLARA-systemet (kemikalier)
Mosaic (hantering av muskolonier)
Proceedo (beställningar)
B-körkortÖvrig information
Anställningen innehåller arbete med försöksdjur.
Anställning är en tidsbegränsad anställning i 6 månader på heltid (100%) med start from 2026-02-15 eller enligt överenskommelse. Intervjuer kommer att genomföras på plats i Lund.
Så här söker du
Ansökningar ska skickas in via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla ett personligt brev (max 1 sida) där du motiverar ditt intresse för tjänsten och hur dina kvalifikationer matchar kraven. Ansökan ska även innehålla ett CV (max 2 sidor) samt examensbevis med kopior av betygsutdrag. Sökande ska även ange kontaktuppgifter till tre referenspersoner som har samtyckt till att lämna ett rekommendationsbrev.
Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.
Institutionen för laboratoriemedicin (ILM) är en av sex institutioner vid Medicinska fakulteten. Vi bedriver ledande forskning inom det laboratoriemedicinska fältet med fokus på hur sjukdomar uppkommer och hur vi kan förbättra patienters diagnostik och behandling. Några av våra starkaste områden med forskning i världsklass, handlar om cancer-, genetik- och blodforskning.
