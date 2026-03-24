Projektassistent i fysik med inriktning mot praktisk kvantfelskorrektion
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 58 000 studenter och 6800 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Institutionen för fysik söker en projektassistent i fysik under sommaren 2025 med inriktning mot tillämpad kvantfelskorrektion.
Kvantdatorer behöver tillämpa en algoritm för felkorrektion, eftersom kvantbitarna är mycket känsliga för brus. Det mest lovande sättet att använda så kallade stabilisatorkoder. En väsentlig del av koden är en avkodningsalgoritm som omvandlar komplicerade sekvenser av mätningar till operationer som rättar fel. Ämnet för projektet kommer att vara att utforska implementationer av sådana koder på kvantdatorer från IBM till vilka vi har access genom Chalmers Next Labs. Speciellt är vi intresserade av att vidareutveckla en metodik baserad på datadriven avkodning, där experimentell data samlas in och används för att träna ett neuralt nätverk, inklusive tillämpningar på sammanflätning av logiska kvantbitar. Beroende på sökandes kvalifikationer kan alternativt andra relaterade projekt vara aktuella.
Projektet sker i samarbete med Wallenbergcentret för kvantteknologi (WACQT). Projektanställningen finansieras av Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse genom EDU-WACQT.
Institutionen för fysik vid Göteborgs universitet är lokaliserad i moderna lokaler på Chalmersområdet i Johanneberg och har cirka 80 medarbetare. Kommunikationsmöjligheterna är goda, både nationellt och internationellt. Forskningen är fokuserad inom ämnena atom- och molekylfysik, den kondenserade materiens fysik, spinntronik, komplexa system samt biofysik och genomförs i en internationell miljö med omfattande nationella och internationella samarbeten. Utbildningen på institutionen inkluderar undervisning på kandidat- och mastersprogram i fysik, fysik på lärarutbildningar och kurser i fysik som riktar sig till allmänheten. Fysikcentrum i Göteborg, ett nära samarbete med fyra andra institutioner inom den naturvetenskapliga fakulteten och Chalmers tekniska högskola, skapar en innovativ miljö för alla institutionens forskare och studenter.
Mer information om verksamheten på institutionen för fysik finns på www.physics.gu.se.
Ytterligare information om Göteborg Fysikcentrum finns på www.chalmers.se/sv/centrum/fysikcentrum/Sidor/default.aspx.
Arbetsuppgifter
Anställningen gäller deltagande i ett pågående forskningsprojekt där vi använder en algoritm för felkorrektioner av kvantbitar av relevans för kvantdatorer.
Kvalifikationer
Den sökande ska ha minst 150 högskolepoäng inom matematik, fysik, eller närliggande naturvetenskap och teknik. Goda förkunskaper om topologiska kvantfelskorrektionskoder och avkodning av dessa, till exempel inom ramen för ett masterexamensarbete, är nödvändiga. Givet den begränsade omfattning av anställningen kommer stor vikt läggas på en bedömning av kandidatens förutsättningar att bidra till forskningsprojektet.
Anställning
Anställningen är tidsbegränsad anställning under 11 veckor med en omfattning på 100 % med placering vid Institutionen för fysik, Göteborgs universitet. Tillträde för anställningen är 20260615 eller enligt överenskommelse.
Tillsättningsförfarande
Kontaktuppgifter för anställningen
Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta:
Mats Granath, Professor, mats.granath@physics.gu.se
Fackliga organisationer
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: http://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/lediga-jobb/fackliga-kontaktpersoner
Ansökan
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Urvalet av sökande kandidater görs utifrån de handlingar och kvalifikationer som är registrerade i ansökan vid sista ansökningsdag.
Bifoga i ansökan:
• CV
• Kort beskrivning av vad du förväntar dig kunna bidra med till forskningsprojektet under anställningen
• Examensbevis eller betygsutdrag över pågående studier
• Övriga dokument, relevanta för ansökan
Ansökan ska vara inkommen senast: 2026-04-17
Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.
Universitetet tillämpar individuell lönesättning.
Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
