Projektassistent forskning inom de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik
Karlstads universitet / Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap / Högskolejobb / Karlstad Visa alla högskolejobb i Karlstad
2026-02-06
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Karlstads universitet / Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap i Karlstad
Sapere Aude - våga vara vis - är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar samhällsviktig kunskap som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och öppenhet och det är nära mellan människor, roller, ämnen och forskning. Grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i Värmland, en naturnära och kulturrik region där vi är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med samhället.
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 17 700 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-ossPubliceringsdatum2026-02-06Beskrivning
Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap består av ämnena historia, kulturstudier, religionsvetenskap, samhällskunskap, statsvetenskap och risk- och miljöstudier.
Nu söker vi en projektassistent till forskningsprojekt knutna till Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (CSD). Mer information: https://www.kau.se/csd.
CSD bedriver en rad ämnesdidaktiska forskningsprojekt i nära samverkan med lärare och skolhuvudmän. Projekten samlar data från skolverksamheten, exempelvis i form av observationer, intervjuer och elevdokumentationer. Data kan vara i form av dokument, ljud och bildupptagningar. Forskningsprojekten behöver mot denna bakgrund stöd med att registrera, organisera och koda data. Därför söker vi nu en forskningsassistent som kan stötta projekten i detta arbete. Dina arbetsuppgifter
Som projektassistent arbetar du tillsammans med forskare knutna till Centrum för de samhällsvetenskapens didaktik. Du kommer i huvudsak att arbeta i forskargrupperna "Att utveckla undervisning om politiskt ansvar genom nyheter i samhällskunskap" och "Historiebruk och progression i elevers lärande". I huvudsak gäller arbetet insamling, organisation samt kodning av data. Du kommer att arbeta med dataprogram för kvalitativa och kvantitativa analyser. Utbildning och introduktion på dessa program kan vid behov ordnas. I arbetet kan även ingå att ta fram relevanta underlag för projektområdet genom samanställningar av tidigare forskning. Det ingår även att delta vid projektets möten vid behov.Kvalifikationer
Vi söker dig som har, eller senast en månad efter ansökningstillfället kommer att ha, en magisterexamen i samhällsvetenskap eller ett annat relevant ämnesområde. Har du en inriktning mot ämnesdidaktik är det meriterande. Rollen kräver mycket goda kunskaper i svenska, då det är vårt huvudsakliga forskningsspråk, samt goda kunskaper i engelska.
Vi värdesätter erfarenhet av samverkansprojekt med lärare samt arbete med att analysera samtal och elevuppgifter. Yrkeserfarenhet som lärare från grundskola eller gymnasium är meriterande, liksom kunskaper inom både kvantitativa och kvalitativa dataanalyser. Det underlättar om du har erfarenhet av forskningsarbete och transkribering men det är inget krav, samt intresse eller vana av att arbeta med analysprogram som exempelvis SPSS och NVivo.
För att trivas i rollen behöver du ha mycket god förmåga att arbeta noggrant, självgående och strukturerat. Du ska kunna hantera deadlines och leverera med hög kvalitet. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och söker dig som har god samarbetsförmåga, är ansvarstagande och engagerad, samt bidrar med en positiv attityd till verksamheten.Anställningsvillkor
Anställningen är en särskild visstidsanställning på 50% till 100 % under 9 månader med eventuell möjlighet till förlängning.Så ansöker du
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi.
Du ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska, norska, danska eller engelska är översatta och att din kompetens är dokumenterad på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.
Ansökan ska innehålla:
- Cv
- personligt brev, med beskrivning av dina kvalifikationer och intressen i förhållande till anställningens innehåll
- kopior på betyg, intyg och examensbevis.
- två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef.
Alla handlingar som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
Ange referensnr: REK2026/13
Välkommen med din ansökan!
Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.
HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REK2026/13". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Karlstads Universitet
(org.nr 202100-3120) Arbetsplats
Karlstads universitet / Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap Kontakt
Martin Jakobsson, docent och föreståndare martin.jakobsson@kau.se +46547001405 Jobbnummer
9728003