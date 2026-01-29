Projektassistent (annoterare) inom projektet Change is Key!, en eller flera
2026-01-29
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 58 000 studenter och 6800 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.På institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori (FLoV) vid Humanistiska fakulteten har vi omkring 120 anställda och en undervisningsvolym som omfattar cirka 350 helårsstudenter. Hos oss pågår en mängd stora internationella och tvärvetenskapliga forskningsprojekt inom områden som teoretisk och praktisk filosofi, logik, lingvistik, datalingvistik, språkteknologi och vetenskapsteori. Vår forskning har många tillämpningar och samarbeten med andra vetenskapsområden, bland annat biologi, datavetenskap, ekonomi, idéhistoria, juridik, medicin, psykologi, religion, statsvetenskap och teknikvetenskap. Vi utbildar filosofer, logiker, lingvister, språkteknologer, vetenskapsteoretiker, filosofihistoriker och lärare i filosofi. Institutionen bedriver även forskarutbildning och utvecklingsarbete inom sina områden. Om du är intresserad av att arbeta i en internationell, dynamisk och samarbetsinriktad miljö, erbjuder FLoV en inspirerande plats för forskning och utbildning. Läs mer om oss här.
Arbetsuppgifter
Inom the RJ finansierade forskningsprogrammet Change is Key! bygger vi metoder för att automatiskt upptäcka språkförändringar samt stödja forskning inom text-baserad humaniora och samhällsvetenskap. Som ett led i det arbetet krävs dels att textmassor i digital form märks upp manuellt med lingvistisk information av olika slag (ex. -vis textdelar som artiklar eller stycken, ordklass, satsdel, namnuttryck, konferens) och dels även att lösryckta språkliga enheter (ord, meningar, etc.) klassificeras med avseende på olika lingvistiska egenskaper (ex.-vis "samma eller olika betydelse", "positiv eller negativ attityd"). De huvudsakliga arbetsuppgifterna kommer att bestå i sådan språklig analys och uppmärkning av material på engelska.
Kvalifikationer
För denna anställning krävs färdigheter i engelska motsvarande modersmålsnivå. Förmåga att utföra språkvetenskaplig analys, förvärvad genom akademiska studier i språkteknologi/datalingvistik, lingvistik/allmän språkvetenskap eller annat språkämne, är meriterande.
Anställning
Intermittent anställning, behovsanställning på timmar. Det är totalt 200 timmar som troligen kommer fördelas på en eller fler personer utifrån bedömning av förtjänst och skicklighet samt personernas tillgänglighet. Placering vid institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, Göteborgs universitet.
Du som får anställningen kan komma att bli erbjuden timmar from överenskommet datum tom som längst den 28 februari 2027. Varje erbjudande är ett enskilt anställningstillfälle och du har rätt att tacka ja eller nej till varje erbjudande. Varje accepterat arbetstillfälle utgör ett nytt anställningsförhållande/beslut.
Timlön på 140 kr per arbetad timme.
Utbetalning sker månaden efter att arbetet utförts. Ersättning för obekväm arbetstid utgår inte (utanför vardagar kl 07.00-19.00) om det inte särskilt angivits i de enskilda erbjudandena om timmarna, att arbetet ska förläggas på obekväm arbetstid.
Ansökan
Läs mer om hur du ansöker i den fullständiga annonsen på vår hemsida.
Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.
Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.
