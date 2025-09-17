Projektansvarig till Sesol i Södra Stockholm
Vill du arbeta med framtidens energi? Är det viktigt för dig att ha roligt på jobbet? Är du en person med stort kundfokus och med kunskap inom bygg eller el? Då tror vi att vi har ett arbete för dig!
Detta gör livet trevligt hos oss
Vi på Sesol är mycket stolta över att tillhöra ett bolag där vi tar hand om varandra och vill varandras bästa. Hos oss blir du en del av ett prestigelöst företag där alla hjälps åt för att vi gemensamt ska ta oss hela vägen och förbi våra mål.
Din framtida utmaning
Rollen som projektansvarig innebär att du ansvarar för att designa, driva och koordinera projekt från start till mål. Du har hand om hela projekteringen och projektkoordineringen, vilket innebär planering, uppföljning och genomförande av projekt i nära samarbete med både interna och externa intressenter. Du är den primära kontaktpersonen för kunden genom hela processen och säkerställer att projektet löper smidigt enligt tidsplan, budget och uppsatta mål.
De flesta av våra kunder är privatpersoner vilket ger dig möjlighet att komma nära kunden och vara ett stort stöd för dem. Vi har ett stort kundfokus och denna roll har en väldigt stor påverkan för hur kund uppfattar oss. Ditt bemötande kommer bli avgörande för hur kunden upplever oss som bolag.
Vem är vår perfekta matchning?
Vi söker dig som har erfarenhet och kompetens inom el och/eller bygg, gärna med erfarenhet inom solcellsbranschen. Du är strukturerad, lösningsorienterad och har förmågan att organisera och planera arbete effektivt. Du har också goda ledaregenskaper och kan skapa en positiv arbetsmiljö där teamet trivs och presterar på topp. Med din administrativa förmåga och höga servicekänsla säkerställer du att arbetsflödet flyter smidigt. Dessutom har du en stark förmåga att koordinera resurser och skapa effektiv kommunikation mellan projektdeltagare för att driva projekten framåt.
Vi önskar att du har Relevant arbetslivserfarenhet av liknande roll inom bygg-/elinstallationsbranschen
Utbildning och erfarenhet som BAS-P och BAS-U
Grundläggande kunskap om elsäkerhet
B-körkort
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Grundläggande kunskaper i engelska i tal och skrift
Det är extra bra om du även har Erfarenhet inom solcellsbranschen
Erfarenhet inom ledarskap/projektledning
BAM-utbildning
Utbildning inom el och elsäkerhet
Eftergymnasial utbildning inom el/teknik/projektledning eller motsvarande arbetslivserfarenhet
Erfarenhet och utbildning som uppfyller kraven i nivån "Allmän utbildning om ställningar"
Om du har frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Anna Henebäck 0735 236398 anna.heneback@sesol.se
Om Sesol
Vi älskar solen lite mer än andra - att jobba hos oss på Sesol innebär därför ett soligt äventyr som vi vill att du ska få uppleva. Tillsammans bidrar vi alla till att göra världen till en lite grönare plats. Med vårt huvudkontor i Jönköping och kontor flertalet andra städer i Sverige och Norge, är vi en arbetsgivare för alla som vill ta sig ut ur skuggorna och in i solen.
Välkommen till Sveriges bästa arbetsgivare! Ersättning
