Projektansvarig Stadsmiljöavdelningen Halmstads Kommun

Halmstad är en expansiv kommun där vi arbetar för att våra 105 000 kommuninvånare ska trivas och få ut mer av livet.
Här finns möjligheterna för dig som vill ha ett meningsfullt arbete och bidra med engagemang och nytänkande. Tillsammans med 10 000 kollegor är du med och bygger hemstaden, kunskapsstaden och upplevelsestaden. Läs mer om oss https://www.halmstad.se/intro
Teknik- och fastighetsförvaltningen bidrar till att göra Halmstad till en attraktiv stad att bo och vistas i. Vi utvecklar, bygger och förvaltar kommunens offentliga miljöer som gator, torg och parker samt kommunens lokaler. Vi ansvarar även för naturpark och stränder samt för idrotts- och fritidsverksamheten genom samverkan och stöd till föreningslivet.
Teknik- och fastighetsförvaltningen arbetar aktivt med att möta dagens och framtidens behov och utmaningar för att bygga en attraktiv och hållbar kommun. Söker du en spännande och utmanande position som projektansvarig på en strategiskt viktig funktion? På vår Stadsmiljöavdelning, som har en strategisk beställarfunktion på förvaltningen, erbjuder vi en nyckelroll där du får möjligheten att forma och följa större och mer komplexa projekt som leds av projektledare.
Vi är stolta över att vara ansvariga för utvecklingen och förvaltningen av våra stadsmiljöer och vi arbetar numera med ett projektstyrningsverktyg för att få bättre kontroll på våra projekt.
Stadsmiljöavdelningen har drygt 30 medarbetare med en stor kompetensbredd och består av en stadsutvecklingsenhet, en stadsförvaltningsenhet och en mindre stab där den aktuella tjänsten är placerad. Det finns i dagsläget två tjänster som projektansvarig på avdelningen. Då en av våra medarbetare nu går vidare till annan tjänst på förvaltningen söker vi nu efter vår nästa kollega!
Den aktuella befattningen innebär att du får en roll som projektbeställare för större och mer komplexa projekt/program. Genomförandet av projekten beställs av vår projektavdelning inom samma förvaltning. Du kommer att samarbeta nära med olika experter på avdelningen och med övriga avdelningar på förvaltningen samt med samhällsutvecklingsavdelningen på kommunledningsförvaltningen. I den här rollen kommer du även att ha kontakt med politiska företrädare, myndigheter, kommunala enheter, näringsliv och kommuninvånare, med flera.
I rollen ingår bland annat att du:
- Är beställare för större och mer komplexa projekt inom stadsmiljöområdet
- Bidrar till att skapa hållbara, funktionella och attraktiva stadsmiljöer för Halmstads invånare.
- Ansvarar för projektets eller delprojektets helhet och tar tillsammans med berörda fram projektdirektiv med syfte, effektmål, budget och tidplan.
- Godkänner projektets omfattning, innehåll och leverans.
- Företräder projektet tillsammans med projektledare i styrgrupper.
- Följer upp budget, tidplan och effekthemtagning på en övergripande nivå.
- Hanterar och rapporterar avvikelser och deras konsekvenser.
- Ansvarar för projektavslut och säkerställer att projektet överlämnas till stadsförvaltningsenheten.
- Utvecklar beställarrollen på avdelningen
- Företräder beställarsidan och bidrar med projektperspektiv i interna förbättringsforum.
- Deltar i ledningsgrupp vid projektrelaterade frågor.
Vem du är
För att lyckas som projektansvarig har du en akademisk utbildning från universitet eller högskola inom samhällsbyggnad eller en annan utbildning, som tillsammans med relevant arbetslivserfarenhet, bedöms vara likvärdig. Du har förståelse och erfarenhet av samhällsbyggnadsprocessen och har flera års erfarenhet av projektledning-/styrning där du ansvarat för större anläggningsprojekt. Det är även viktigt att du har erfarenhet av upphandling och styrning av konsult-/entreprenadtjänster. Du behöver också behärska det svenska språket i talk och skrift. Då resor kan förekomma i tjänsten är B-körkort ett krav.
Det är meriterande med erfarenhet av kommunal sektor och/eller av att ha arbetat som konsult eller entreprenör inom anläggningsområdet. Meriterande är även erfarenhet av ekonomisk redovisning och uppföljning av projekt, gärna med projektstyrningsverktyg. Det är även positivt om du har genomgått en projektledar- och/eller beställarutbildning samt genomfört någon ledarskapsutbildning.
För att lyckas i rollen behöver du vara en skicklig problemlösare som snabbt kan sätta dig in i komplexa sammanhang och hitta genomförbara lösningar. Du har ett affärsmässigt förhållningssätt och förstår vikten av att prioritera rätt för att skapa mervärde. Samarbete är en självklarhet för dig. Du är lyhörd, delar med dig av din kunskap och strävar efter gemensamma mål. Kommunikation är en av dina styrkor, både i dialog med kollegor och i kontakten med politiker och andra intressenter. Du är strukturerad, pragmatisk och trygg i att fatta beslut även när förutsättningarna förändras.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Teknik- och fastighetsförvaltningen bidrar till att göra Halmstad till en attraktiv stad att bo och vistas i. Vi utvecklar, bygger och förvaltar kommunens offentliga miljöer som gator, torg, parker, skogar, naturområden samt kommunens lokaler. Vi ansvarar även för evenemangssamordning samt idrotts- och fritidsverksamhet för att främja folkhälsan genom att samarbeta med och stödja föreningar.
När du arbetar i Halmstads kommun skapar du mening genom att forma, stärka och berika andras vardag - vem du än är. Hos oss är det viktigt med samarbete, balans och möjligheten att utvecklas, både som yrkesperson och människa - vi är arbetsplatsen där du får ut mer av livet! Läs mer om oss https://www.halmstad.se/intro.
