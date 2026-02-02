Projektanställning som säljare i Kalmar, Växjö och Karlskrona
2026-02-02
Om tjänsten
Vi söker en engagerad och självgående projektanställd säljare som kommer att ansvara för kundbesök i regionen Kalmar, Växjö och Karlskrona. I rollen ingår att aktivt besöka potentiella kunder inom detaljhandeln för att sälja in och representera en av våra kunders produkter.
Arbetet innebär dagliga butiksbesök där en stor del av fokus ligger på att bygga relationer och skapa försäljning av vår kunds produkter. Du besöker exempelvis kedjor som ICA, med många besök hos deras ICA Nära-butiker. Du kommer att vara företagets ansikte utåt i området och säkerställa att produkterna får rätt synlighet och genomslag i butik.
Det här är en roll för dig som trivs med att vara på fältet, uppskattar kundkontakt och har ett driv att skapa resultat.
Mer detaljer kring exakt vilken produkt och kund du förväntas jobba för tar vi under processens gång.
Omfattning och tider för tjänsten:
Plats: Området vi söker till är Kalmar, Växjö och Karlskrona. Det innefattar kundbesök i och kring dessa orter.
I tjänsten så är upplägget att du kör din egen bil till och från butikerna, där du självklart får mil- och reseersättning.
Tjänstens omfattning: Vi erbjuder en visstidsanställning på 1 månad mellan slutet av januari till slutet av februari (2026). Vi ser att du vill och kan jobba minst 10 h/v, men det kan vara en period där du arbetar mer än så under veckorna.
Målet med tjänsten är att hitta en medarbetare som vill komma in, hjälpa till under en intensiv period för en av våra kunder, och sen vid gott utfört arbete bli kvar och fortsätta jobba hos oss. Även om anställningen är en kortare period så ser vi det som en perfekt chans att se vad du som person går för!
Krav för tjänsten:
B-körkort
Tillgång till egen bil
Tidigare relevant säljerfarenhetOm företaget
Storesupport by Job&Talent är en global innovatör som med hjälp av AI och smart teknik förändrar bemanningsbranschen i grunden. Vi gör det enklare för företag att hitta rätt personal och för människor att hitta rätt arbetsgivare - snabbt, transparent och tillgängligt för alla.
Vårt mål är att stärka människorna som får världen att fungera, och med vår moderna plattform skapar vi framtidens arbetsmarknad. Bara under det senaste året hjälpte vi över 300 000 personer till jobb hos mer än 3 200 företag världen över - inom allt från logistik, butik, transport, ombyggnation och tjänstemän. Med starka investerare som Atomico, Goldman Sachs, Kinnevik, BlackRock och SoftBank i ryggen växer vi snabbt. Och vi har bara börjat.
