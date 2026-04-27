Projektanställning 1,5 år på Relationsvåldscenter, Södertälje kommun
Södertälje kommun / Socialsekreterarjobb / Södertälje Visa alla socialsekreterarjobb i Södertälje
2026-04-27
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Södertälje kommun i Södertälje
, Botkyrka
, Sundbyberg
, Stockholm
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Vill du arbeta uppsökande för att motverka våld i nära relationer och bidra till ett liv fritt från våld för kvinnor och barn i Södertälje?
Relationsvåldscenter i Södertälje är en del av socialtjänsten och arbetar med stöd och skydd för personer som utsätts för våld i nära relation, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck samt personer som utövar våld i nära relation inklusive hedersrelaterat våld och förtryck. Vi är en gruppledare, åtta socialsekreterare och fem familjebehandlare som arbetar här. Vi tillhör enheten Stöd till Vuxna där budget- och skuldrådgivare, uppsökare och ett vräkningsförebyggande team också finns.
Vi har nu ett statsbidragsfinansierat utvecklingsprojekt med fokus på uppsökande arbete i geografiska områden där kunskapen om samhällets stöd är låg och tilliten till myndigheter kan vara begränsad. Projektet pågår under 1,5 år och syftar till att nå våldsutsatta kvinnor och deras barn tidigare, tryggare och i deras närmiljö.
I projektet arbetar du både uppsökande och utvecklingsinriktat. Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat att:
• Genomföra uppsökande arbete i utvalda geografiska områden i Södertälje
• Inventera behov och förutsättningar tillsammans med boende och lokala aktörer
• Planera och genomföra öppna och lättillgängliga stödinsatser utan krav på utredning
• Ge stödsamtal och möjliggöra kontakt med stödperson
- Samverka med exempelvis familjecentraler, skolor, fältverksamhet, bostadsbolag, föreningar och lokalpolis
• Medverka i analys, rapportering och utvecklingsförslag.
Arbetet sker i nära samarbete med Relationsvåldscenters arbetsgrupp och ledning.
Vem är du?
Du har ett starkt engagemang för arbetet mot våld i nära relationer och tror på tidiga och tillgängliga insatser. Du är trygg i mötet med personer i utsatta livssituationer och har förmåga att skapa förtroendefulla relationer även där tilliten till myndigheter kan vara låg.Du arbetar självständigt och strukturerat, samtidigt som du har lätt för att samverka och bygga relationer med andra professioner och aktörer. Du trivs i en roll där du kombinerar uppsökande och praktiskt arbete med utvecklings- och analysuppgifter, och där arbetssätten kan behöva anpassas utifrån lokala behov.
Krav:
• Socionomexamen eller annan relevant högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• God kunskap om kommunen olika insatser, socialtjänstens uppdrag och stöd till våldsutsatta
• Förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
• Erfarenhet av arbete med våld i nära relationer och/eller hedersrelaterat våld och förtryck
• B-körkort
Meriterande:
• Erfarenhet av att arbetat med våldsutsatta kvinnor
• Erfarenhet av samverkan mellan olika aktörer och verksamheter
• Erfarenhet av att ha arbetat med psykiatri och missbruk
• Erfarenhet av arbete i socioekonomiskt utsatta områden
• Flerspråkighet Dina personliga egenskaper
Du har en god förmåga att skapa tillit, arbeta självständigt och samtidigt vara en aktiv del i ett team.
Du är:
• Lyhörd, relationsskapande och respektfull
• Strukturerad men flexibel
• Bekväm med att arbeta både strategiskt och praktiskt
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi erbjuder dig
Efter sommaren 2026 flyttar verksamheten till nya lokaler i centrala Södertälje. Visst kvälls- och helgarbete kan förekomma. Som anställd i Södertälje kommun erbjuds du en trygg anställning, bra anställningsvillkor och arbetsmiljö, kompetensutveckling och flera förmåner. Läs gärna mer om oss på vår hemsida och för mer information om våra förmåner: https://www.sodertalje.se/kommun-och-politik/jobba-hos-oss/formaner/
Välkommen till oss! Övrig information
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden. Södertälje kommun arbetar med kompetensbaserad rekryteringsmetodik i syfte om att motverka diskriminering och främja mångfald på arbetsplatsen.
Vi har många tjänster där vi genomför en registerkontroll. Ett registerutdrag (belastnings- och misstankeregister) från Polismyndigheten kan därför behöva uppvisas av kandidat före beslut om anställning.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-12
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Södertälje kommun
(org.nr 212000-0159), https://www.sodertalje.se/
151 89 SÖDERTÄLJE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Resultatenhetschef
Ulrica Blomgren ulrica.blomgren@sodertalje.se 08-523 027 31 Jobbnummer
9878640