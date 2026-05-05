Projektanställd äldresamordnare till socialförvaltningen
2026-05-05
För ett livs levande Kiruna.
En sak är säker. Med oss gör du skillnad. Vi är Kiruna, brukar vi säga. Vi är vårdpersonalen som håller gamla mamma i handen och läraren som får lillebror att läsa sina första ord. Vi är barnskötaren som får någon att växa varje dag och socialarbetaren som gör det som krävs för att förändra liv. Vi är personliga assistenten som ger frihet och bibliotekarien som gör litteraturen nära. Vi är hemstödpersonalen som kör till byarna i snöstorm som midnattssol för att finnas där. Vi är hundratals kompetenser, tusentals människor och generationer av erfarenhet som tillsammans tryggar, vårdar, inspirerar, lär ut, räddar liv, tänker nytt, flyttar städer, ställer upp för varandra och tar hand om människor. Med stolthet och omtanke. Från fjäll till stad. I dag och imorgon för ett levande Kiruna. Det finns något fint i det. Vill du också jobba för livet, människan och framtiden i Kiruna kommun? Vill du skapa värde och göra skillnad på riktigt för det som är viktigt?
Socialförvaltningens uppdrag är att tillgodose människors behov av trygghet. Förvaltningen ska verka för att kommunens invånare får social omsorg i olika former och med ett speciellt ansvar att tillvarata svaga gruppers behov och intressen. Vi jobbar ständigt för en god kvalité som gagnar brukaren av våra insatser.
Det händer mycket inom äldreomsorgen i Kiruna just nu, antalet seniorboenden har ökat, stadsomvandlingen innebär att många flyttar från sina kända bostadsområden och får nya hem och grannar. Nya socialtjänstlagen som trädde i kraft 2025 ger kommunerna ökade möjligheter att erbjuda service och stöd utan ansökan eller behovsprövning. Vi söker nu en äldresamordnare som kan arbeta hälsofrämjande med att samordna och processleda insatser för äldre i Kiruna kommun.
Vill du arbeta för ökad livskvalitet och trygghet för äldre i Kiruna? Då kan du vara den vi söker!
Som äldresamordnare kommer du att arbeta i team med bland andra nuvarande anhörigkonsulent, personal på Träffpunkten och Mötesplatsen och i samverkan med utredningsenhet, stab och projektledare för nya socialtjänstlagen. Du är en positiv och initiativtagande person som har god kunskap om åldrande och hälsofrämjande arbete. Du trivs lika bra vid skrivbordet som i kaffestugan.
* Utveckla och stärka förebyggande och frivilliga insatser för äldre personer i Kiruna kommun i enlighet med den nya socialtjänstlagen.
* Initiera, samordna och bedriva öppna träffpunkter för äldre på olika platser inom kommunen.
* Bedriva uppsökande, förebyggande och hälsofrämjande arbete riktat till äldre personer i ordinärt boende.
* Samverka med anhörigkonsulent, befintliga träffpunkter samt processledare för den nya socialtjänstlagen i syfte att kartlägga, analysera och identifiera äldres behov i Kiruna kommun.
* Samverka med civilsamhället och andra samhällsaktörer för att skapa och utveckla insatser som främjar en hälsosam och meningsfull ålderdom i Kiruna kommun.
* Skapa förutsättningar för social gemenskap och aktiviteter för äldre i både ordinärt boende och särskilt boende.
Projektanställning med start enligt överenskommelse, tom 271231 med möjlighet till förlängning.Kvalifikationer
Vi ser gärna att du har relevant högskoleutbildning inom socialt arbete, hälso- och sjukvård, rehabilitering eller beteendevetenskap. Men personlig kunskap och erfarenhet inom äldreomsorg är goda meriter som arbetsgivaren kan bedöma likvärdiga. Stor vikt kommer att läggas till personliga egenskaper och exempel på att driva processer självständigt.
Du är självgående, initiativrik och har ett genuint engagemang för äldres livssituation och välbefinnande. Uppdraget innebär att planera och samordna verksamhet, samverka med interna och externa aktörer samt att på ett flexibelt sätt delta i och genomföra praktiska aktiviteter riktade till målgruppen.
Belastningsregister:
Innan en eventuell anställning ska du visa upp ett utdrag ur belastningsregistret (där misstankeregistret ingår) i ett oöppnat kuvert. Utdraget beställs via Polisens webbplats. https://polisen.se/belastningsregistret?mtm_campaign=utdrag&mtm_kwd=post0623
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre.
För att arbeta hos oss ska du dela Kiruna kommuns gemensamma värdegrund där respekt, ansvar och samverkan är ledorden.
Vi erbjuder en trivsam arbetsmiljö och stimulerande arbetsuppgifter och att du som medarbetare får en god balans mellan arbete och fritid.
Vi har många olika förmåner där du som medarbetare kan träna kostnadsfritt på olika träningsanläggningar upp till 5000 kr/år, vi har stugor i fjällen som du kan hyra, vi erbjuder möjlighet att löneväxla till lediga dagar.
Vi strävar efter jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla. Kiruna kommun ser heltid som en rättighet deltid som en möjlighet. Det är meriterande om du har kunskaper i finska, samiska och/eller meänkieli då Kiruna kommun är förvaltningsområde för dessa språk.
Sista dag att ansöka är 2026-05-19
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C323629".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kiruna kommun
Kiruna kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Monica Sandström vision@kiruna.se 098070600
