Projektadministratör, utvecklingsprojekt hedersrelaterat våld och förtryck
2025-09-24
Vill du arbeta i ett samhällsviktigt utvecklingsprojekt med fokus på att stärka professioners kompetens att bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck? Vi söker dig som med struktur och noggrannhet vill bidra till ESF -finansierade utvecklingsprojektet "Bryt våldet i hederns namn - Lär förstå och agera!".
Din roll hos oss
Som projektadministratör ansvarar du för att det administrativa arbetet fungerar smidigt och professionellt. Det är ett meningsfullt uppdrag i ett projekt som bidrar till ökad kunskap, trygghet och skydd för människor som lever i hederskontext. Du får arbeta tillsammans med engagerade kollegor i en miljö där värdegrund, utveckling och kunskap står i fokus.
Du är en viktig del av projektteamet och hanterar löpande dokumentation samt ser till att rätt underlag samlas in och rapporteras. Som projektadministratör är du den som håller ordning på tider, deltagarlistor, fakturor och andra administrativa flöden kopplade till projektet. Du ansvarar tillsammans med projektledaren för logistiken kring studiebesök och konferenser, detta inkluderar också kommunikationen i skrift och tal.
Du arbetar nära projektledaren och samordnaren mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck och bidrar till att hålla ihop struktur och uppföljning så att projektet följer givna ramar. Rollen kräver noggrannhet, god ordning och vana att hantera digitala verktyg.
Vem söker vi?
Vi söker dig med administrativ eller ekonomisk eftergymnasial utbildning alternativt motsvarande erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att jobba i ESF-projekt. Har du tidigare erfarenhet av arbete med mäns våld mot kvinnor är det meriterande. Erfarenhet av administrativt arbete i politiskt styrd organisation är en fördel. Att arrangera konferenser och resor inom Sverige och internationellt ser vi som meriterande liksom erfarenhet av upphandling.
Vi vill att du har goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska och engelska, vana av att arbeta i olika digitala system samt goda kunskaper i Office 365.
Du behöver vara strukturerad, flexibel, samarbetsorienterad och nyfiken. Du ska vara intresserad av utveckling och samhällsfrågor. Det är en självklarhet för dig att dela med dig av kunskap och du uppskattar en vardag där ni lär er av varandra. Du visar stort engagemang, positiv inställning och bidrar till teamets goda samarbete.
Det här är vi
Hedersrelaterat våld och förtryck är en komplex samhällsutmaning som påverkar både individer och yrkesverksamma inom flera sektorer. Många professioner ställs inför krav på att säkerställa skydd, trygghet och en skälig levnadsnivå för personer som lever under hedersnormer - samtidigt som metoder och verktyg ibland behöver anpassas utifrån ett förändrat samhällslandskap. Projektets mål är att stärka medarbetares kompetens inom området, öka kunskap om internationella arbetssätt samt identifiera och utveckla relevanta metoder och verktyg som kan fungera i en svensk kontext. Arbetet kommer att ske genom exempelvis internationella studiebesök, minikonferenser och gemensam metodutveckling.
Möt framtiden med oss i arbete och välfärdsförvaltningen. Förvaltningen ansvarar för individ- och familjeomsorgen och vissa arbetsmarknads- och utbildningsinsatser i kommunen. Vi har ett samlat ansvar för att förebygga och motarbeta utanförskap och stödja medborgaren till ökad självständighet.
Vi erbjuder
Kristianstads kommun erbjuder flera olika karriärvägar så att du kan utvecklas genom hela arbetslivet.
Bra att veta
