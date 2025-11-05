Projektadministratör till vår globala kund i Uppsala
Poolia AB / Administratörsjobb / Uppsala Visa alla administratörsjobb i Uppsala
2025-11-05
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Poolia AB i Uppsala
, Östhammar
, Sigtuna
, Håbo
, Enköping
eller i hela Sverige
Vill du vara med och bidra till utvecklingen av framtidens Life Science-lösningar? Önskar du få möjlighet att arbeta i en internationell miljö med engagerade kollegor som brinner för teknik, kvalitet och innovation? Vi söker nu för kunds räkning en engagerad projektadministratör för ett långsiktigt konsultuppdrag. Tjänsten är på heltid med beräknad start så snart som möjligt och kommer att pågå i första hand under ett år, med goda möjligheter till förlängning för rätt person.
Under uppdraget kommer du bli anställd som en av Poolias mycket uppskattade konsulter. Vi genomför urval och intervjuer löpande. Varmt välkommen in med just din ansökan!Publiceringsdatum2025-11-05Om tjänsten
Kunden i fråga är en ledande aktör inom Life Science och bidrar till att utveckla lösningar som förbättrar människors hälsa världen över. Här blir du del av en global organisation med stora möjligheter till lärande och utveckling. Som projektadministratör kommer du att tillhöra avdelningen Manufacturing Science and Technology (MSAT) - en roll för dig som trivs i en händelserik vardag och vill stötta erfarna projektledare i spännande förändrings- och teknikprojekt. Som projektadministratör blir du en nyckelperson i projektens vardag. Du ger administrativt och praktiskt stöd till projektledare inom områden som projektuppföljning, dokumenthantering och planering. Du kommer bland annat att:
• Ge dagligt stöd till projektledare i transfer- och förändringsprojekt
• Stödja projektledarna med planering, resursfördelning och uppföljning
• Följa upp projektens tidsplaner, milstolpar och ekonomi
• Koordinera och förbereda projektmöten - ta fram agendor, mötesprotokoll och beslutsunderlag
• Stötta vid projektkommunikation, t.ex. informationsflöden och statusrapporter
• Boka resurser och hålla ordning på linjeorganisationens planering
• Hjälpa till vid workshops och uppföljningsmöten, inklusive dokumentation och materialhantering
• Vara delaktig i förbättringsarbete kring projektverktyg, processer och rutiner
Arbetet bedrivs i nära samarbete med både svenska och internationella kollegor, och resor till Stockholm och USA kan förekomma.
Vem är du?
För rollen som projektadministratör söker vi dig som trivs i en stöttande och koordinerande roll, och som uppskattar att arbeta i en teknisk och dynamisk miljö. Du har en god administrativ förmåga, gillar struktur och ordning, och tycker om att samarbeta i team.Kvalifikationer
• Erfarenhet av administrativa uppgifter, gärna inom projektorganisation
• Erfarenhet av dokumenthanteringssystem, gärna inom Life Science eller annan reglerad verksamhet
• Flytande svenska och engelska, både i tal och skrift
• Goda kunskaper i Office-paketet (Word, Excel, PowerPoint)
• God erfarenhet av att arbeta i SharePoint
Meriterande:
• Erfarenhet från Life Science eller annan GMP-reglerad verksamhet
• Teknisk eller naturvetenskaplig bakgrund
• Erfarenhet av dokumentationssystem (Veeva, Magic eller PLM)
Om verksamheten
Till oss vänder sig många av Sveriges attraktivaste arbetsgivare när de vill rekrytera eller hyra in personal. Med ett brett spann av tjänster, från kontorschefer och kontorsassistenter till chefssekreterare och orderadministratörer, kan vi ge dig stimulerande och utvecklande uppgifter i en miljö som passar dig och dina önskemål.
Att vara konsult passar dig som på kort tid vill skaffa dig bred erfarenhet. Vi erbjuder dig chansen att arbeta på populära arbetsplatser med välkända varumärken där du kan utveckla din kompetens. Du kommer att trivas som konsult om du söker en värld av spännande uppdrag och nya kontaktnät.
Varmt välkommen med din ansökan. Urval sker löpande, ansök därför redan idag genom att klicka på ansök på https://www.poolia.se.
Poolia är ett registrerat rekryterings och bemanningsföretag, vi är auktoriserade av Kompetensföretagen och har kvalitetssäkrade processer och rutiner. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "74781". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Poolia AB
(org.nr 556426-7655), http://www.poolia.se Arbetsplats
Poolia Sverige AB Kontakt
Sanne Kjörling sanne.kjorling@poolia.se Jobbnummer
9589636