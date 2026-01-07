Projektadministratör till offentlig verksamhet - Stockholm
Administratörsjobb / Stockholm
2026-01-07
Vi söker en erfaren projektadministratör till ett långsiktigt konsultuppdrag i komplexa anläggnings- och infrastrukturprojekt. Rollen innebär ett nära samarbete med projektledare och huvudprojektledare och passar dig som trivs i en strukturerande och stödjande nyckelroll.Publiceringsdatum2026-01-07Dina arbetsuppgifter
Stötta projektledare och huvudprojektledare i analyser och utredningar av ekonomiska frågor i projekt
Ta fram prognos- och beslutsunderlag i dialog med projektledare och delprojektledare
Skapa struktur för analys och uppföljning inom ekonomiområdet, inklusive arbetssätt, ÄTA-arbeten, risker, osäkerheter, index, mängder och oförutsedda kostnader
Kvalitetssäkra underlag för projektets ekonomiska rapportering
Följa upp och analysera avvikelser mot prognos och årsplan tillsammans med projektledning
Administrera och strukturera projektdokumentation samt diarieföring
Hantera fakturor i UBW
Arbeta i projektverktyg såsom Antura
Planera, administrera och följa upp möten
Delta i eller hålla utbildningar inom ekonomiområdetKvalifikationer
Mycket god förmåga att kommunicera på svenska och engelska i tal och skrift
Avslutad gymnasieexamen
Minst 3 års erfarenhet som projekt- eller programadministratör i stödjande roll till projektledare
Minst 2 års erfarenhet från stora anläggnings- eller infrastrukturprojekt med flera intressenter
Minst 2 års erfarenhet av att arbeta enligt fastställda rutiner och processer
Mycket god vana att kommunicera med externa parter samt arbeta med tekniska specifikationer och formella rapporter
Minst 3 års erfarenhet av MS Office, Word, Excel och PowerPoint
Meriterande krav
Universitets- eller högskoleutbildning
Minst 1 års erfarenhet av ärende- och dokumenthanteringssystem inom offentlig verksamhet
Minst 3 års erfarenhet inom offentlig verksamhet
Minst 3 års erfarenhet från energibranschen eller stora anläggnings- eller infrastrukturprojekt
Erfarenhet av projektverktyget Antura eller liknande system
Om uppdraget
Omfattning: Heltid 100 % (uppskattad omfattning: resursbehovet kan komma att justeras under avtalsperioden)
Period: 2026-02-13 - 2029-03-01. Möjlighet till 1 års förlängning vid 3 tillfällen.
Placering: Sundbyberg, Stockholms län (möjlighet till distansarbete cirka 50 % )Resor, övertid och beredskap kan förekomma enligt överenskommelse
Sista ansökningsdagen: 2026-01-09
