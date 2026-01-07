Projektadministratör till offentlig verksamhet - Stockholm

Sway Sourcing Sweden AB / Administratörsjobb / Stockholm
2026-01-07


Vi söker en erfaren projektadministratör till ett långsiktigt konsultuppdrag i komplexa anläggnings- och infrastrukturprojekt. Rollen innebär ett nära samarbete med projektledare och huvudprojektledare och passar dig som trivs i en strukturerande och stödjande nyckelroll.

Dina arbetsuppgifter
Stötta projektledare och huvudprojektledare i analyser och utredningar av ekonomiska frågor i projekt

Ta fram prognos- och beslutsunderlag i dialog med projektledare och delprojektledare

Skapa struktur för analys och uppföljning inom ekonomiområdet, inklusive arbetssätt, ÄTA-arbeten, risker, osäkerheter, index, mängder och oförutsedda kostnader

Kvalitetssäkra underlag för projektets ekonomiska rapportering

Följa upp och analysera avvikelser mot prognos och årsplan tillsammans med projektledning

Administrera och strukturera projektdokumentation samt diarieföring

Hantera fakturor i UBW

Arbeta i projektverktyg såsom Antura

Planera, administrera och följa upp möten

Delta i eller hålla utbildningar inom ekonomiområdet

Kvalifikationer
Mycket god förmåga att kommunicera på svenska och engelska i tal och skrift

Avslutad gymnasieexamen

Minst 3 års erfarenhet som projekt- eller programadministratör i stödjande roll till projektledare

Minst 2 års erfarenhet från stora anläggnings- eller infrastrukturprojekt med flera intressenter

Minst 2 års erfarenhet av att arbeta enligt fastställda rutiner och processer

Mycket god vana att kommunicera med externa parter samt arbeta med tekniska specifikationer och formella rapporter

Minst 3 års erfarenhet av MS Office, Word, Excel och PowerPoint

Meriterande krav

Universitets- eller högskoleutbildning

Minst 1 års erfarenhet av ärende- och dokumenthanteringssystem inom offentlig verksamhet

Minst 3 års erfarenhet inom offentlig verksamhet

Minst 3 års erfarenhet från energibranschen eller stora anläggnings- eller infrastrukturprojekt

Erfarenhet av projektverktyget Antura eller liknande system

Om uppdraget
Omfattning: Heltid 100 % (uppskattad omfattning: resursbehovet kan komma att justeras under avtalsperioden)
Period: 2026-02-13 - 2029-03-01. Möjlighet till 1 års förlängning vid 3 tillfällen.
Placering: Sundbyberg, Stockholms län (möjlighet till distansarbete cirka 50 % )Resor, övertid och beredskap kan förekomma enligt överenskommelse

Sista ansökningsdagen: 2026-01-09
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering.

