Projektadministratör till Nya sjukhusområden i Blekinge
2026-01-02
Publiceringsdatum
Vill du vara med och forma framtidens sjukhusområden i Blekinge - bakom kulisserna där det verkligen händer? Är du en administrativ stjärna som motiveras av samhällsnytta och att koordinera komplexa projekt? Då kan tjänsten som projektadministratör vara nästa utmaning för dig!
Region Blekinges organisation är indelad i sex ansvarsområden, ett av dem är Utveckling och IT där tjänsten som programadministratör är placerad.
Inom området finns samlade resurser inom planering, digitalisering, informationsteknik, forskning, kvalitet och utveckling, portfölj- och projektstyrning, folkhälsa, miljö och hållbarhet. Utveckling och IT stödjer även hela regionen med program- och projektledare för stora strategiska och komplexa regionövergripande program/projekt.
Under den närmaste tio-årsperioden kommer vi att utveckla nya arbetssätt och teknik samt bygga nya lokaler för att kunna möta framtidens behov av vård och omsorg. Region Blekinge planerar för flera större fastighetsinvesteringar inom hälso-och sjukvård- en [OT1] satsning som stärker Region Blekinges utveckling och som ger verklig samhällsnytta.
Vill du vara med i vårt spännande arbete framåt? Nu söker vi en engagerad projektadministratör som tillsammans med oss vill vara med och bidra till framtidens sjukhusområden i Blekinge!
Läs mer om att jobba hos oss i Region Blekinge, vår värdegrund och våra förmåner:
Om jobbet
Som projektadministratör för programmet Nya Sjukhusområden i Blekinge (NSB), är din främsta uppgift att stödja programmet och dess ingående projekt. Programmet är i en uppbyggnadsfas, där du som projektadministratör kommer spela en viktig och central roll som programstöd i att bygga upp den nya organisationen. Du ingår i programkontoret där du förutom att stödja programledaren, även stödjer huvudprojektens projektledare.
Programmets uppdrag omfattar bland annat vårdbyggnader, servicebyggnader, byggnader för teknisk infrastruktur, medicinskteknisk utrustning, upphandling samt nya processer och arbetssätt.
I ditt uppdrag ansvarar du bland annat för:
dokumenthantering-diarieföring och strukturering av projektdokumentation mötesadministration, kallelser, protokoll och uppföljning bemanningshantering praktiskt stöd och koordinering
Tjänsten erbjuder goda möjligheter till ansvar och ger dig möjlighet till egen utveckling. Utöver ditt huvudsakliga uppdrag förväntas du även vara ett stöd i programmet i framtagande av processer och arbetsrutiner.
Om dig
Vi välkomnar dig som har tidigare erfarenhet av att koordinera projekt, gärna med anknytning till ekonomi, bygg, tekniska installationer eller vårdmiljöer.
Vi söker dig som har:
en högskole- och/eller YH-utbildning, alternativt annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant
flerårig arbetslivserfarenhet från liknande roller med erfarenhet från komplexa program/projekt, alternativt annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
god systemvana kring dokumenthantering
goda IT- kunskaper
Det är meriterande om du har:
erfarenhet inom hälso- och sjukvårdens arbetssätt och processer
erfarenhet av fastighetsfrågor, arbetsmiljöfrågor och lokalförsörjningsfrågor
erfarenhet av arbete i en politiskt styrd organisation
utbildning i projektmetodik eller grundläggande certifiering
Som person är du ansvarstagande, strukturerad, flexibel och en god lyssnare. Tjänsten ställer höga krav på din kommunikations- och dokumenthanteringsförmåga. Vidare är du lösningsfokuserad, handlingskraftig och en tydlig pedagogisk kommunikatör som trivs med, att inför olika grupper, rapportera status i olika projekt.
För att bli framgångsrik i rollen är du en god relationsbyggare som ser möjligheter i förändring i stället för hinder och problem.
För din kännedom
Stor vikt kommer läggas vid dina personliga egenskaper, för att både du och vi ska trivas med att arbeta tillsammans.
Blekinge krigsplacerar all tillsvidareanställd personal. Vissa av våra anställningar är säkerhetsklassade, vilket innebär att medarbetaren ska genomgå en säkerhetsprövningsintervju och registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585).
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med placeringsort Karlskrona.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 2026-01-30, ansök gärna redan idag då vi tillämpar löpande urval i rekryteringen.
Har du frågor kring rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att höra av dig till ansvarig Rekryterare . Välkommen att göra skillnad tillsammans med oss!
Om utveckling och it
Region Blekinges organisation är indelad i sex ansvarsområden, ett av dem är utveckling och it. Här finns samlade resurser inom planering, digitalisering, informationsteknik, forskning, kvalitet och utveckling, folkhälsa, miljö och hållbarhet. Inom området finns också patientnämndens kansli. Området förvaltar och utvecklar bland annat organisationens arbete kopplat till tekniska tjänster, ledningssystem, processorienterat arbetssätt och portfölj- arkitektur-, teknik- och informationsstyrning. Här finns även Blekinge kompetenscentrum som ansvarar för Region Blekinges medicinska bibliotek, lärcentrum, FoU-avtal, det vetenskapliga rådet och övrig forskningsverksamhet.
Digitaliseringsenheten har ett strategiskt övergripande ansvar för samordning, omvärldsbevakning och analys, planering och utveckling inom området digitalisering. Digitaliseringsenheten består av två avdelningar, avdelningen för e-tjänster och avdelningen för digitala strategier med totalt 30 medarbetare.
Om Region Blekinge
I Region Blekinge är vi 5 000 medarbetare som ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhälsa, regional tillväxt, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och bildning. Varje dag arbetar vi för att skapa livskvalitet för Blekinges invånare och växtkraft för länet. Tillsammans leder vi utvecklingen för ett attraktivt Blekinge och bidrar till att göra Blekinge till den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa.
Region Blekinge är en värderingsstyrd organisation. Vår gemensamma värdegrund, som vilar på de tre ledstjärnorna: engagemang, samarbete och kvalitet, är vägledande och genomsyrar allt vi gör.
Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad tillsammans med oss - för att livet är viktigt!
