Projektadministratör till Life Science-företag i Uppsala
Academic Resource söker nu en Projektadministratör till ett Life Science-företag i Uppsala.
Tjänsten är ett långsiktigt konsultuppdrag på 1 år initialt med möjlighet till förlängning.
Arbetet är på heltid, on-site med placering i Uppsala.
Start omgående.
Beskrivning av avdelningen:
Avdelningen Manufacturing Science and Technology (MSAT) jobbar med förändringsprojekt i Produktion, t ex vid introduktion av nya produkter, förbättring av produktionsprocesser samt flytt mellan fabriker.
Teamet arbetar även i globala projekt. Det är ofta ett högt tempo då projekten är stora och komplexa med många stakeholders att interagera med. Teamet består av projektledare och projektadministratörer.
Administratörerna jobbar till viss del tillsammans, men även med projektledarna samt linjeorganisationen i samband med t ex resursplanering i projekten.
Beskrivning av rollen/arbetsuppgifter:
Rollen innebär att vara support och stöd till projektledare i våra transferprojekt.
• Supporta projektledarna med finansiell planering och uppföljning.
• Supporta projektledarna med resursplanering och uppföljning.
• Supporta projektledarna i det dagliga uppföljningsarbetet, t ex i samband med daglig styrning, uppdatering av tidplaner eller förberedelser inför möten.
• Accesshantering i dokumentationssystem (PLM system/Magic).
• Uppdatering av arbetsinstruktioner.
• Övriga dokumentrelaterade uppgifter som t ex skriva beslutsprotokoll, support i workshops eller liknande.
Då projektets behov kan variera över tid behöver du vara öppen/flexibel för andra/nya administrativa sysslor.
Resor i arbetet kan förekomma, Sthlm och USA.Publiceringsdatum2026-04-23Kvalifikationer
• Erfarenhet av administrativa sysslor, gärna inom en projektorganisation.
• Projekterfarenhet, gärna med teknisk/R&D inriktning.
• Erfarenhet av dokumenthanteringssystem inom LifeScience eller annan reglerad verksamhet.
• Flytande Svenska och Engelska, flertalet möten/dokument är på engelska.
• God kunskap i Office-paketet (Word, Excel och Powerpoint).
• God erfarenhet av att arbeta i SharePoint.
Meriterande om du också har:
• Arbetat inom LifeScience eller annan reglerad verksamhet (GMP el liknande).
• Naturvetenskaplig eller teknisk bakgrund.
• Erfarenhet av dokumenthanteringssystem Veeva och Magic.
• Van vid att arbeta i en global miljö, där olika arbetskulturer existerar.Dina personliga egenskaper
• Service-minded, social, god samarbetsförmåga
• Arbetet kräver att man trivs med administrativt arbete, har ett gott ordningssinne, är noggrann och har ett öga för detaljer
• Initiativtagande och förmåga att själv driva det egna arbetet, samt förbättringar inom det egna arbetsområdet
• Vara bekväm i en dynamisk miljö där arbetsuppgifter snabbt kan ändras
Om Academic Resource:
Academic Resource är rekryterings- och bemanningsföretaget för akademiker med erfarenhet. Vi har lång erfarenhet av Uthyrning, Rekrytering samt Interim Management inom tjänstesektorn. Våra affärsområden är Life Science, Ekonomi & Finans, samt HR. Vi verkar inom tjänstesektorn och främst i Stockholm & Uppsala.
Som konsult hos Academic Resource erbjuds du:
• Förmåner som t.ex. tjänstepension, friskvårdsbidrag och föräldralön.
• Ett auktoriserat bemanningsföretag vilket innebär en mycket större trygghet, då du omfattas av kollektivavtalens villkor för till exempel lön, försäkringar, pension och semester.
• En engagerad konsultchef som finns tillgänglig och håller löpande kontakt med dig och kundföretagen under hela din anställning som ser till att du trivs och utvecklas på din arbetsplats!
• Möjlighet att utvecklas genom lärande på arbete såväl som i varierade roller på intressanta kundföretag.Så ansöker du
Intervjuer och urval sker löpande, så ansök gärna så snart som möjligt.
Skicka in ditt CV och personliga brev i PDF eller Word format.
Klicka på Sök tjänsten och ange referens: CPA0326
Vid frågor är du välkommen att kontakta: rekrytering.lifescience@academicresource.se
Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post.
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-23
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "CPA0326".
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556649-0917)
Academic Resource AB Uppsala
