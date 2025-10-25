Projektadministratör till långsiktigt samhällsviktigt uppdrag
Devotum AB / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2025-10-25
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Devotum AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Södertälje
, Strängnäs
eller i hela Sverige
Vi söker dig som vill ta dig an en central och ansvarsfull roll som Program/projektadministratör i ett omfattande program inom infrastruktur och energiområdet. Här får du chansen att bidra till ett av Sveriges mest betydelsefulla utvecklingsprojekt - i en miljö där ordning, struktur och samarbete är nyckeln till framgång.
Om uppdraget I rollen som Programadministratör blir du en nyckelperson i ett större program med flera parallella projekt. Du arbetar nära program- och projektledare och fungerar som deras förlängda arm i allt som rör administration, planering och uppföljning. Ditt fokus ligger på att skapa struktur, samordning och effektiva arbetssätt som gör att programmet kan drivas framåt på ett resurseffektivt och välorganiserat sätt.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
Att skapa ordning och reda genom strukturerad och noggrann administration
Planera och administrera möten såsom lednings- och styrgruppsmöten, inklusive protokollföring
Upprätta och underhålla rutiner för rapportering, uppföljning och dokumentation
Diarieföra och hantera beslutsdokument, ärenden och underlag
Arbeta i stödsystem kopplade till dokumentation, ekonomi och projektrapportering
Säkerställa intern kommunikation och informationsflöden inom programmet
Vara ett aktivt stöd i att utveckla och effektivisera administrativa rutiner
Vem vi söker Du är en självständig, strukturerad och ansvarstagande administratör som trivs i en miljö där noggrannhet och service är avgörande. Du har förmågan att planera, prioritera och hålla deadlines även när tempot är högt. Samarbete, prestigelöshet och initiativförmåga är självklara delar av ditt arbetssätt.
Vi ser gärna att du:
Har erfarenhet av liknande roller inom program- eller projektadministration
Är van att arbeta enligt tydliga processer och rutiner
Har mycket god kommunikations- och samarbetsförmåga
Trivs med att skapa struktur och förbättra arbetssätt
Behärskar svenska i tal och skrift på hög nivå
Tid och Omfattning Start: Februari 2026 Längd: Initialt till februari 2029, med möjlighet till förlängning Omfattning: 100 % Placering: Stockholm
Säkerhetsprövning krävs
Varför det här uppdraget? Det här är ett uppdrag för dig som vill arbeta långsiktigt i en organisation med ett tydligt samhällsuppdrag - där ditt arbete bidrar till en stabilare och mer hållbar framtid. Du får möjlighet att växa i rollen, utveckla nya arbetssätt och bli en viktig del av ett större sammanhang. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Devotum AB
(org.nr 556685-9293), http://www.devotum.se Arbetsplats
Devotum Kontakt
Corazon Wiksell corazon.wiksell@devotum.se 070-586 93 11 Jobbnummer
9574425