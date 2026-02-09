Projektadministratör till fastighetsenheten - Torsby kommun
2026-02-09
Torsby kommun är en attraktiv arbetsgivare med engagerade medarbetare och ett starkt fokus på hälsa och balans i livet.
Tekniska avdelningen ansvarar för kommunens fastigheter, byggnader, entreprenader, energifrågor, skogsförvaltning, vatten- och avloppsverk, gator och vägar, ledningar, renhållning samt parker.
Fastighetsenheten förvaltar och utvecklar kommunens egna fastighetsbestånd såsom skolor, äldreboenden, kontorslokaler, två badhus, kulturbyggnader, industrifastigheter, hyresbostäder med mera.
Arbetsområdet sträcker sig från Höljes i norr till strax söder om Torsby tätort.Publiceringsdatum2026-02-09Arbetsuppgifter
Fastighetsenheten söker nu en projektadministratör med placering i Torsby.
Vi söker dig med hög administrativ förmåga som trivs med att arbeta i projektform med många öppna ärenden och ett högt tempo. Du blir en del av projektgruppen tillsammans med projektledare och projektansvarig. Du fungerar som ett administrativt stöd i stora investeringsprojekt, löpande underhållsprojekt och verksamhetsanpassningar.
I arbetsuppgifterna ingår bland annat:
* Skriftlig och muntlig kommunikation med verksamheter, myndigheter och entreprenörer
* Upprättande, granskning och strukturering av projektdokumentation
* Bevakning av regelefterlevnad och myndighetskrav
Arbetet sker både självständigt och i nära samarbete med kollegor. Du rapporterar till projektansvarig.Kvalifikationer
Vi söker dig som har grundläggande kunskaper inom bygg och teknik och är intresserad av byggprocesser. Du kanske är i början av din karriär och vill utvecklas inom projektering och projektledning, eller så kommer du från ett närliggande område och vill byta miljö.
För att trivas hos oss är du prestigelös, kostnadsmedveten och trivs med varierande dagar och arbetstempo. Erfarenhet från byggsektorn är meriterande, men det viktigaste är att du arbetar proaktivt och självständigt, passar in i gruppen och förstår din roll. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
För tjänsten krävs att du:
* Har god vana av digitala verktyg och arbetar obehindrat i Office-paketet
* Kan uttrycka dig klart och tydligt i tal och skrift
* Kan läsa och förstå byggnadsritningar
* Har relevant utbildning eller motsvarande erfarenhet
* Har körkort med lägst behörighet B
Det är meriterande om du har:
* Erfarenhet av fastighetsförvaltning
* Erfarenhet av byggentreprenader
* Kunskap om fastighetsteknik (el, styr, VS, ventilation och brandskydd)
* God kännedom om relevanta lagar och regelverk, såsom PBL, BBR, LSO, LOU, AB04/ABT06
ÖVRIGT
Dina personuppgifter behandlas i Visma Recruit under rekryteringsprocessen och i den utsträckning detta är nödvändigt för att uppfylla lagstiftningen. Ansökan raderas 24 månader efter avslutad rekrytering. Om du har ett Visma Recruit-konto kan du använda redigeringen av din profil för att radera, ladda upp och redigera information. Kontakta annars Torsby kommun.
Torsby kommun samarbetar med Visma Recruit i rekryteringsärenden. Visma Recruit vänder sig till dig som vill arbeta inom den offentliga sektorn. Det är också vårt rekryteringsverktyg för att hantera ansökningar samt ett led i att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess. Du söker jobbet genom länken i annonsen. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot andra sökande.
Välkommen med din ansökan (personligt brev, CV/meritförteckning, referenser och löneanspråk) via Visma Recruit!
Betyg/intyg lämnar du först efter begäran.
