Projektadministratör Till Beccs-Projektet - Stockholm Exergi
A-Talent Tech Management Sweden AB / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2025-09-08
Om uppdraget
Stockholm Exergi driver sedan flera år en förstudie för att realisera en anläggning för Bio Energy Carbon Capture and Storage (BECCS), med målet att vara i drift inom fyra år. I den här rollen kommer du att vara en nyckelperson inom projektorganisationen och stötta i administration, struktur och samordning när projektet går från förstudie till konkret implementering.Publiceringsdatum2025-09-08Arbetsuppgifter
Hantera inköpsrekvisitioner, inköpsordrar och fakturahantering - från mottagande till följsam uppföljning
Supporta projektledning i IFS, Projectplace, SharePoint Online och internt intranät
Planera och boka tjänsteresor, möten, konferenser och utbildningar samt hantera reseräkningar
Koordinera IT-system, behörigheter och resurser - inklusive introduktion och avslut för konsulter via Magnit
Skriva protokoll, mötesadministration och uppdatering av dokumentation och intranät
Stötta projektcontroller med administrativt underlag
Vi söker dig som
Har erfarenhet av projektadministration eller koordinerande roller i komplexa och dynamiska projektmiljöer
Arbetar strukturerat, självgående och med tydlig serviceinriktning
Talar och skriver flytande svenska och engelska (engelska är projektspråk)
Är positiv, lösningsorienterad och trivs med att samarbeta i team
Övriga villkor
Plats: Stockholm (kontorsnärvaro)
Omfattning: 100 %, heltid
Start: Omgående
Uppdragstid: Långsiktigt, initialt 1 + 1 år med goda möjligheter till förlängning
Övrigt: För att erhålla inpasseringskort till Stockholm Exergis miljöer krävs genomförda kurser: SSG Entre Grundkurs samt SSG Entre Stockholm Exergi (via SSG Solutions).
Om A-Talent Tech
Du blir anställd hos A-Talent Tech och arbetar som konsult ute hos vår kund. Vi erbjuder tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning, kollektivavtal, tjänstepension (möjlighet till extra flexpension), friskvårdsbidrag, försäkringar och rabatt på träningskort.
A-Talent Tech arbetar nischat med rekrytering och konsultuthyrning av teknisk kompetens. Våra rekryteringsspecialister har god teknisk förståelse och tillsammans med experter inom executive search hittar och rekryterar vi även de mest svårfunna kompetenserna. Vi är en del av A-Talent Group, en koncern med specialistföretag inom kompetensförsörjning.
Låter det intressant?
Vid frågor är du välkommen att höra av dig till Lena Sköld på lena.skold@atalent.se
