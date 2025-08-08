Projektadministratör som vill forma Stockholms infrastruktur!
2025-08-08
Vill du vara med och bygga nästa generation tunnelbana i ett av Sveriges största infrastrukturprojekt? Vi söker nu en strukturerad och engagerad projektadministratör till utbyggnaden av tunnelbanesträckan mellan Akalla och Barkarby.
Ditt uppdrag
Som projektadministratör kommer du att ha en viktig roll i det dagliga stödet till projekt- och byggledningen under produktionsfasen. Du arbetar nära våra erfarna ingenjörer och specialister i ett projekt som formar morgondagens samhälle!
Dina arbetsuppgifter i korthet
Kontera och granska fakturor i Agresso
Hantera dokumentation: minnesanteckningar, underrättelser, frågor, PM, protokoll, mm
Uppdatera och hålla kontraktsblad aktuella
Stötta byggledningen i uppföljning av:
kostnad, tid, kvalitet, säkerhet, arbetsmiljö och miljö
entreprenörers kontrollplaner och dokumentation
slutdokumentation inför överlämning
Administrera dokumentation kopplat till provningar, besiktningar och överlämningar
Stötta i intrångsprocessen och ta fram underlag för vidarefakturering
Vem är du?
Du är en driven och noggrann person med känsla för struktur, samarbete och kvalitet. Vi ser gärna att du är van vid att jobba i komplexa projektmiljöer och trivs med många kontaktytor.
Vi söker dig som har:
Högskole- eller universitetsexamen
Minst 5 års erfarenhet av administrativt stöd i bygg-/anläggningsprojekt
Minst 3 års erfarenhet av uppgifter liknande de som beskrivs ovan
Dokumenterad vana vid arbete i bygg- och anläggningsprojekt
Goda kunskaper i MS Office, särskilt Excel och Word
Erfarenhet av dokumenthantering, fakturering och uppföljning
God förmåga att kommunicera i tal och skrift på svenska
Extra plus om du tidigare har arbetat i Agresso och med diarieföring samt dokumenthanteringssystem i offentlig sektor.
Praktisk information: Placering: Stockholm Period: 1 september 2025 - 31 december 2026 Omfattning: ca 80-100 % Möjlighet till förlängning: Option 1+1 år
Sista dag att ansöka är 21 augusti 2025
