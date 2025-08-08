Projektadministratör som vill forma Stockholms infrastruktur!

Sway Sourcing Sweden AB / Organisationsutvecklarjobb / Stockholm
2025-08-08


Vill du vara med och bygga nästa generation tunnelbana i ett av Sveriges största infrastrukturprojekt? Vi söker nu en strukturerad och engagerad projektadministratör till utbyggnaden av tunnelbanesträckan mellan Akalla och Barkarby.
Ditt uppdrag
Som projektadministratör kommer du att ha en viktig roll i det dagliga stödet till projekt- och byggledningen under produktionsfasen. Du arbetar nära våra erfarna ingenjörer och specialister i ett projekt som formar morgondagens samhälle!
Dina arbetsuppgifter i korthet

Kontera och granska fakturor i Agresso


Hantera dokumentation: minnesanteckningar, underrättelser, frågor, PM, protokoll, mm


Uppdatera och hålla kontraktsblad aktuella


Stötta byggledningen i uppföljning av:

kostnad, tid, kvalitet, säkerhet, arbetsmiljö och miljö


entreprenörers kontrollplaner och dokumentation


slutdokumentation inför överlämning



Administrera dokumentation kopplat till provningar, besiktningar och överlämningar


Stötta i intrångsprocessen och ta fram underlag för vidarefakturering

Vem är du?
Du är en driven och noggrann person med känsla för struktur, samarbete och kvalitet. Vi ser gärna att du är van vid att jobba i komplexa projektmiljöer och trivs med många kontaktytor.
Vi söker dig som har:

Högskole- eller universitetsexamen


Minst 5 års erfarenhet av administrativt stöd i bygg-/anläggningsprojekt


Minst 3 års erfarenhet av uppgifter liknande de som beskrivs ovan


Dokumenterad vana vid arbete i bygg- och anläggningsprojekt


Goda kunskaper i MS Office, särskilt Excel och Word


Erfarenhet av dokumenthantering, fakturering och uppföljning


God förmåga att kommunicera i tal och skrift på svenska


Extra plus om du tidigare har arbetat i Agresso och med diarieföring samt dokumenthanteringssystem i offentlig sektor.

Praktisk information: Placering: Stockholm Period: 1 september 2025 - 31 december 2026 Omfattning: ca 80-100 % Möjlighet till förlängning: Option 1+1 år
Sista dag att ansöka är 21 augusti 2025
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering.

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-25
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Sway Sourcing Sweden AB (org.nr 559360-7517)

Arbetsplats
Sway Sourcing

Kontakt
Adina Brokvist
adina@swaysourcing.com
0737012904

Jobbnummer
9451026

