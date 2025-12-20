Projektadministratör på deltid till företag inom facility management
Academic Work Sweden AB / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2025-12-20
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vi söker dig som vill arbeta nära vår kunds projektledare och sköta administrationen kring installationer i Stockholm. Det här är en roll för dig som gillar ordning och reda, men som också kan hantera snabba puckar. Du får möjligheten att sätta dig in i en teknisk bransch och växa tillsammans med ett litet, engagerat team.
OM TJÄNSTEN
Du blir en del av ett litet, sammansvetsat team som behöver stöttning i en expansiv fas. Här finns ingen färdig manual för allt, utan de löser utmaningar tillsammans när de dyker upp. Som projektadministratör stöttar du projekt inom allt från butikskyla till avancerade lösningar för industri och läkemedelssektorn.
Du erbjuds
Vår kund erbjuder en stimulerande arbetsplats med goda möjligheter till personlig och professionell utveckling. Du får arbeta med engagerade kollegor i en inkluderande miljö.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-12-20Dina arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter blir en bred blandning av stort och smått:
• Projektstöd: Hjälpa till med beställningar, boka transporter och se till att rätt material hamnar på rätt plats.
• Ekonomi & administration: Förbereda fakturaunderlag och arbeta i ekonomisystemet.
• Kommunikation: Ringa samtal, följa upp med underleverantörer och hålla ordning på dokumentation från konstruktörer.
• Allt-i-allo: Vara behjälplig med det som behövs för att projekten ska flyta smidigt från start till mål.
VI SÖKER DIG SOM
• Studerar på minst 50% på högskola eller universitet med minst 1,5 år kvar till examen, eller har annan huvudsaklig sysselsättning
• Har god kunskap i Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint).
• Flytande i svenska, både i tal och skrift.
• Har grundläggande förståelse för projektprocesser.
Vi söker dig som är naturligt nyfiken och som inte tvekar att lyfta luren eller sätta dig in i nya system. Eftersom branschen är teknikintensiv är det viktigt att du är nyfiken på hur saker hänger ihop.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Är initiativtagande - ser du något som behöver fixas så tar du tag i det.
• Är kommunikativ - du pratar och skriver obehindrat på svenska med både kollegor och leverantörer.
• Är strukturerad - du trivs med att hålla ordning på ekonomi och tidsplaner.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
N/A Varaktighet, arbetstid, etc.
Heltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15116465". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9658143