Projektadministratör och metod- och kvalitetsansvarig till ESF-projekt
Hantverksakademin I Sverige AB / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-07-01
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hantverksakademin I Sverige AB i Stockholm
Vill du vara med och stärka små hantverksföretagares framtid? Hantverksakademin söker en noggrann, strukturerad och analytisk person till ett flerårigt ESF-finansierat projekt om kompetensutveckling för små hantverksföretag i Stockholmsregionen.
Tjänsten är en kombination av två roller: projektadministratör, 60 %, och metod- och kvalitetsansvarig/metodutvecklare, 30 %. Projektadministrationen löper under cirka 34 månader och metod- och kvalitetsdelen under cirka 12 månader.
Projektet riktar sig till småföretagare, ensamföretagare och mikroföretag och omfattar bland annat digital synlighet, marknadsföring, affärsutveckling, försäljning, prissättning, ekonomistyrning och hållbart företagande. Projektet bygger på korta och flexibla utbildningsinsatser, workshops, mikromoduler, mentorskap och nätverk.
Som en del av vårt projektteam kommer du att:
Hantera deltagarlistor, dokumentation och projektadministration
Stödja projektgruppen med bokningar, underlag och praktisk samordning
Bidra till rapportering, uppföljning och löpande kvalitetssäkring
Strukturera och dokumentera projektets arbetssätt
Arbeta med metodutveckling och uppföljningsdesign
Bidra till utveckling av förändringsteori
Ge stöd till externa utbildare kring metod, kvalitet och dokumentation
Bidra till att ta fram en projektmodell som kan användas efter projektslutPubliceringsdatum2026-07-01Kompetenser
Erfarenhet av projektadministration, dokumentation eller liknande administrativt arbete.
God administrativ förmåga och vana att skapa struktur i komplexa sammanhang.
Erfarenhet av uppföljning, analys, kvalitetssäkring eller metodutveckling.
Förmåga att arbeta systematiskt med underlag, processer och dokumentation.
Mycket god förmåga att uttrycka dig tydligt på svenska i tal och skrift.
God digital vana och god förmåga att arbeta självständigt.
Meriterande kunskaper
Erfarenhet av ESF-projekt, offentlig finansiering eller liknande utvecklingsprojekt.
Erfarenhet av förändringsteori, utvärdering eller lärande projekt.
Erfarenhet av utbildningsadministration, kompetensutveckling eller projekt med deltagare.
Om Hantverksakademin
Hantverksakademin är en yrkeshögskola som utbildar inom smala hantverksyrken. I genomförandeprojektet är syftet att kompetensutveckla små hantverksföretagare i Stockholmsområdet.
Projektet ger dig möjlighet att bidra till ett praktiskt, verksamhetsnära och meningsfullt utvecklingsarbete där administration, metodutveckling och kvalitetssäkring är viktiga delar av genomförandet.
Omfattning och anställningsperiod
Tjänsten består av:
projektadministration, 60 % under 34 månader
metod- och kvalitetsarbete/metodutveckling, 30 % under 12 månader
Startdatum: enligt överenskommelse.
Placering: Stockholm, med möjlighet till visst flexibelt arbete. Vissa möten och aktiviteter sker på plats vid Hantverksakademin, Medborgarplatsen.Så ansöker du
Din ansökan skickas via e-post till: kompetensutveckling@hantverksakademin.se
Den ska innehålla:
Ett bifogat CV i pdf.
Ett kort personligt brev där du berättar hur din bakgrund matchar rollen.
Intervjuer genomförs löpande, vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: kompetensutveckling@hantverksakademin.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hantverksakademin i Sverige AB
(org.nr 556699-8208) Kontakt
Projektledare
Livia Alonso livia.alonso@hantverksakademin.se Jobbnummer
9987896