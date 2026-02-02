Projektadministratör med ekonomisk inriktning till Saab
2026-02-02
Vill du arbeta i en strukturerad och verksamhetsnära roll där du stöttar projekt i teknikens framkant? Nu söker vi på Poolia en Projektcontroller/Projektadministratör till ett konsultuppdrag hos Saab i Järfälla. Uppdraget startar med fördel i mars och löper året ut i första hand. Rollen är på 100 % och passar dig som vill kombinera ekonomi, administration och projektstöd i en stabil och samhällsviktig verksamhet. Du blir anställd av Poolia och arbetar på uppdrag hos Saab inom affärsområdet Surveillance.Publiceringsdatum2026-02-02Om tjänsten
I denna roll arbetar du nära projektledare och fungerar som ett viktigt administrativt och ekonomiskt stöd i pågående leveransprojekt. Fokus ligger på uppföljning, sammanställning och struktur - snarare än ett övergripande strategiskt ansvar.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Kundfakturering och uppföljning
• Sammanställning och redovisning av underleverantörsfakturor
• Prisvariationskalkyler
• Stöd till projektledare i projektuppföljning och rapportering, främst ur ett ekonomiskt perspektiv
• Budget- och prognosarbete i samarbete med projektledare
• Kostnadsuppföljning och enklare KPI-analyser
• Ekonomiskt stöd i anbuds- och offertarbete
Rollen kan beskrivas som ett projektadministrativt stöd med ekonomisk inriktning, där du bidrar till ordning, kvalitet och god framförhållning i projekten.
Vem är du?
Vi söker dig som är strukturerad, kommunikativ och trivs i en stödjande roll där samarbete är nyckeln. Du är serviceinriktad, prestigelös och gillar att bidra till att projekten flyter på smidigt. Du är nyfiken, vågar ställa frågor och har lätt för att sätta dig in i nya sammanhang.
Vi ser gärna att du har:
• Några års erfarenhet av arbete med ekonomi, projektuppföljning, administration, controlling eller redovisning
• God förståelse för ekonomiska flöden och uppföljning
• Mycket goda kunskaper i Excel och vana av affärssystem
• God kommunikativ förmåga på svenska och engelska, i tal och skrift
• Eftergymnasial eller akademisk utbildning inom ekonomi eller liknande (ej krav)
Vi värdesätter också att du bidrar med positiv energi, är lätt att samarbeta med och tycker om att vara en del av ett team som jobbar mot gemensamma mål.
Om verksamheten
Konsultrollen passar dig som på kort tid vill skaffa dig bred erfarenhet. Vi erbjuder dig chansen att arbeta på populära arbetsplatser med välkända varumärken där du kan utveckla din kompetens och bredda ditt CV. Du kommer att trivas som konsult om du söker en värld av spännande uppdrag och nya kontaktnät. Vid din sida har du din konsultchef som agerar bollplank och stöttar dig i att lyckas på dina uppdrag. Vi vill att du ska må bra och trivas med oss på Poolia. Därför erbjuder vi dig friskvårdsbidrag, rabatter på olika träningsanläggningar och ordnar regelbundet sociala aktiviteter. Självklart omfattas din anställning på Poolia av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension samt företagshälsovård.
Varmt välkommen med din ansökan. Urval sker löpande, ansök därför redan idag.
Poolia är ett registrerat rekryterings och bemanningsföretag, vi är auktoriserade av Kompetensföretagen och har kvalitetssäkrade processer och rutiner.
Sista dag att ansöka är 2026-02-10
