Projektadministratör långsiktigt uppdrag i Stockholm

2026-01-27
Vill du arbeta i en central och ansvarsfull roll där du är navet i verksamheten och bidrar till struktur, kvalitet och effektivitet? Nu finns möjlighet till ett långsiktigt uppdrag som projektadministratör i en komplex och professionell projektmiljö.
Om rollen I rollen som projektadministratör är du spindeln i nätet med många kontaktytor, både internt och externt. Du arbetar nära projektledare och projektmedlemmar och bidrar aktivt till att projekten drivs effektivt genom att följa etablerade strukturer, processer och riktlinjer. Rollen kräver god samarbetsförmåga, hög servicekänsla och förmåga att hantera många parallella arbetsuppgifter.
Du förväntas arbeta strukturerat, ta stort eget ansvar och vara lösningsorienterad i det dagliga arbetet.
Arbetsuppgifter Arbetsuppgifterna omfattar bland annat att:
Vara administrativt stöd till projektledare och projektmedlemmar
Hantera administration kring konsulter via konsultförmedlare
Vara kontorsansvarig på projektkontoret i Sickla (materialinköp, passerkort, nycklar, leverantörskontakter m.m.)
Ansvara för dokument- och ärendehantering inklusive diarieföring och arkivering i system som Avima, EDIT och Teams
Sköta mötesadministration: kallelser, dagordningar, protokoll och minnesanteckningar med hög språklig och formmässig kvalitet
Ansvara för programmets avtalslogg
Hantera leverantörsfakturor i trafikförvaltningens ekonomisystem
Administrera IT-beställningar, licenser, behörigheter, distributionslistor och gruppbrevlådor
Genomföra on- och offboarding av projektmedlemmar
Bistå vid resebokningar och tillhörande administrativa processer
Hantera post- och signeringsärenden, internt och externt
Obligatoriska krav Minst gymnasial examen. Fyra-sex års arbetslivserfarenhet av arbete som program- eller projektadministratör. Fyra-sex års arbetslivserfarenhet av Microsoft Office-paketet samt god datorvana i allmänhet. Minst fyra (4) års arbetslivserfarenhet av något ekonomisystem/leverantörsreskontra
Mervärdeskrav Erfarenhet av minst tre (3) uppdrag som administratör inom offentlig verksamhet Minst ett (1) års erfarenhet av arbete med dokumentsamordning och arbete i ett dokumenthanteringssystem inom projekt/program inom offentlig förvaltning. Minst fyra (4) års erfarenhet av fakturahantering (leverantörsfakturor). Minst tre (3) års erfarenhet av kontorsansvar.
Omfattning och tid: Placering: Stockholm Omfattning: 40 timmar per vecka Start: 23 februari 2026 Slut: 15 februari 2027 Möjlighet till förlängning finns Uppdraget möjliggör både distansarbete och arbete på plats efter godkännande Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-10
