Projekt-koordinator inom Mjukvaruprojekt till IGT i Växjö
Maxkompetens Sverige AB / Datajobb / Växjö Visa alla datajobb i Växjö
2026-02-27
Skapa struktur och driv leverans i teknisk miljö. Är du den som ser vad som behöver göras och ser till att det händer i rätt tid? Trivs du med att hålla ihop flera parallella uppgifter och skapa struktur i ett högt tempo?
IGT är global marknadsledare inom spelbranschen och möjliggör för spelare att uppleva sina favoritspel via alla kanaler och reglerade segment. I Växjö arbetar cirka 45 kollegor i en internationell miljö där teknik, struktur och samarbete står i centrum.
Nu söker vi på Maxkompetens en Projekt-koordinator för ett längre konsultuppdrag hos IGT i Växjö. Efter en längre tid som konsult finns det goda chanser till anställning på IGT.Publiceringsdatum2026-02-27Arbetsuppgifter
I rollen som Projekt-koordinator arbetar du nära utvecklare och game producers och andra tekniska funktioner för att stötta och koordinera flera parallella mjukvaruprojekt - både inom system och plattform samt slotspel. Processer och arbetssätt finns på plats, men du är den som ser till att information flödar, uppföljning sker och att projekten rör sig framåt.
Du kommer att:
• Koordinera aktiviteter och följa upp flera parallella projekt
• Säkerställa att teamen har rätt information och underlag i tid
• Synka utvecklare och tekniska funktioner i det dagliga arbetet
• Fånga upp risker, avvikelser och eskalera vid behov
• Äga planering, dokumentation och rapportering kring projekten
• Bidra till ordning, struktur och löpande förbättringsarbete
Det är en operativ och hands-on roll där du har ett stort eget ansvar för att hålla ihop detaljerna och skapa förutsättningar för en smidiga leveranser.Profil
Vi tror att du:
• Har 1-2 års erfarenhet av att driva/koordinera projekt i någon form, gärna inom IT eller mjukvara
• Är strukturerad och tydlig i din kommunikation
• Är initiativtagande och tar ansvar för att saker går i mål
• Trivs i teknisk miljö och har god förståelse för hur utvecklingsprojekt fungerar
• Är bekväm med att arbeta med flera parallella projekt
Certifieringar är inget krav, det viktigaste är att du har praktisk erfarenhet av att hålla ihop leverans/ projekt och att du vill utvecklas vidare i rollen.
Du behöver vara bekväm med att arbeta i en internationell organisation där engelska används dagligen.
Vi erbjuder dig
På IGT får du en tekniskt avancerad och internationell arbetsmiljö där du får möjlighet att arbeta med komplexa system och utvecklas inom spelbranschen. Du blir en del av ett engagerat team där din kompetens värderas.
Som konsult hos Maxkompetens får du en personlig och prestigelös konsultchef vars främsta uppgift är att du ska trivas på din arbetsplats, oavsett om du arbetar under en kortare period eller över längre tid. Vi är måna om kontakten med dig och finns tillgängliga både ute hos kund och på vårt kontor.
Vi erbjuder kollektivavtal, tjänstepension, friskvårdsersättning och trygghet i allt som rör lön, semester och arbetsmiljö.
Övrig information
Placeringsort: Växjö
Start: Enligt överenskommelse
Varaktighet: Tillsvidare
Arbetstid: Måndag-fredag, dagtid
För denna tjänst blir du anställd som konsult hos Maxkompetens och arbetar hos IGT i deras trevliga lokaler på I11-området i Växjö. Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Nathalie Stjärned på 0733-20 56 35. Urval och intervjuer sker löpande, ansök därför redan idag via www.maxkompetens.se.
Vi tar inte emot ansökningar via e-post med hänvisning till GDPR.
Om Maxkompetens
Maxkompetens är ett av Sveriges ledande rekrytering och bemanningsbolag sedan 2003. Vi har kunduppdrag i hela landet och kontor i; Stockholm, Växjö och Kristianstad. Varje år tillsätter vi över 1200 jobb och har 250 anställda. Våra kompetensområden är HR & Lön, Ekonomi & Finans, Kundtjänst & Administration, Marknad & Försäljning, It & Teknik, Inköp & Logistik, Industri. Varje människa har en fantastisk potential. Det är viktigt att ta vara på alla människors kompetens och erbjuda dem möjligheten att uppnå sina drömmar. Genom omsorgsfullhet, väl fungerande rekryteringsprocesser och hög kompetens hjälper vi människor och företag att mötas och lyckas tillsammans. En bättre värld helt enkelt! Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension.Företaget
IGT är global marknadsledare inom spelbranschen och möjliggör för spelare att uppleva sina favoritspel via alla kanaler och reglerade segment; från spelmaskiner och lotterier till interaktiva spel. Med närvaro i över 100 länder och över 12 000 medarbetare världen över kombinerar IGT innovation, teknik och ansvarstagande på högsta nivå.
I Växjö arbetar cirka 45 kollegor i en internationell miljö där teknik, struktur och samarbete står i centrum. Här utvecklas både spel och de system som gör dem möjliga. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
