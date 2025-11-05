Projekt- och utvecklingsledare - socialtjänst och funktionsstöd, Orust
2025-11-05
Orust - den gröna och trygga ön där tanken är fri och drömmar får liv.
Vi satsar på utveckling och investerar i både välfärd och våra medarbetare.
Vi är stolta över att vår senaste medarbetarenkät visade att närmare 90% av våra medarbetare är stolta över att arbeta i Orust kommun.
Välkommen till oss! Om arbetsplatsen
Vi söker en projekt- och utvecklingsledare som vill driva utvecklingen inom socialtjänstens område - med fokus på välfärdsomställningen och vårt uppdrag som modellkommun för utveckling av funktionshinderpolitiken.
Orust är en av tio kommuner i Sverige som utsetts till modellkommun - en unik möjlighet att tillsammans med Myndigheten för delaktighet (MFD) och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) pröva nya arbetssätt och utveckla funktionshinderpolitiken för ett mer inkluderande samhälle.
Samtidigt pågår ett brett utvecklingsarbete inom socialtjänsten där vi stärker det förebyggande arbetet, bygger nya former för samverkan och skapar bättre förutsättningar för människor att leva trygga, aktiva och delaktiga liv. I det arbetet kommer du fylla en viktig funktion.
Dina arbetsuppgifter
Som utvecklingsledare kommer du att arbeta både strategiskt och praktiskt med att leda och hålla ihop olika utvecklingsprocesser inom socialtjänstens område. Du blir en drivande kraft i arbetet med att omsätta mål och strategier till handling och skapa engagemang i organisationen.
Du ingår i ledningen för Socialt stöd och Individ- och familjeomsorg (IFO) och samarbetar tätt med verksamhetscheferna i strategiska frågor. Genom att samordna, analysera och ta fram välgrundade underlag bidrar du till att skapa helhet, kvalitet och långsiktig utveckling i verksamheten.
I arbetet kommer du bland annat att:
• Vara samordnare för uppdraget som modellkommun, med ansvar för planering, genomförande, uppföljning och kommer ingår i nätverk tillsammans med MFD, SKR och övriga modellkommuner.
• Hålla ihop och driva andra utvecklingsprocesser och projekt inom socialtjänsten, såsom till exempel Bostad först, mötesplatser, delaktighet och social hållbarhet.
• Leda workshops, nätverksträffar och presentationer i olika sammanhang - internt, i samverkan med andra aktörer och i regionala eller nationella forum.
• Bidra till välfärdsomställningen och implementeringen av den nya socialtjänstlagen med fokus på delaktighet, tillgänglighet och förebyggande arbete.
• Säkerställa att brukardelaktighet, jämställdhet och barnrättsperspektiv finns med i utvecklingsarbetet.
Du ingår även i sektor omsorgs utvecklingsgrupp - ett tvärprofessionellt forum som under sektorchefens ledning samordnar och driver sektorns gemensamma utvecklingsarbete framåt.
Om dig
Du är en person som trivs med att arbeta i gränslandet mellan strategi och praktik - som kan skapa struktur, driva processer och samtidigt inspirera andra.
Du har:
• Relevant högskoleutbildning, exempelvis inom samhällsvetenskap, socialt arbete, folkhälsa eller liknande.
• Erfarenhet av utvecklingsarbete inom offentlig sektor, gärna inom socialtjänst, omsorg eller välfärdsutveckling.
• Vana att leda processer och projekt där flera aktörer samverkar.
• Förmåga att kommunicera och skapa engagemang, både i möten med medarbetare och i presentationer för politiken.
• God analytisk förmåga och erfarenhet av att omsätta strategier i konkret handling.
Du har ett starkt engagemang för att skapa bättre livsvillkor för personer med funktionsnedsättning och andra som av olika skäl behöver stöd från samhället.
Du tror på alla människors rätt till delaktighet, jämlikhet och självbestämmande - och vill bidra till att förverkliga det i praktiken.
Det är meriterande om du har erfarenhet av funktionshinderpolitik, välfärdsfrågor, social hållbarhet eller samverkan med civilsamhället.
Tillsammans bygger vi framtidens socialtjänst på Orust - en socialtjänst som är nära, inkluderande och hållbar över tid.
Vi ser fram emot din ansökan.
Övriga upplysningar:
Arbetstid/varaktighet: Heltid, tillsvidare
Lön: Individuell lönesättning
Tillträdesdag: Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-11-25
Körkort: B
För Orust kommun är det en självklarhet att mångfald och jämställdhet gynnar arbetsgruppen, arbetsplatsen och arbetsgivaren.
Vi tillämpar rökfri arbetstid.
Inom vissa yrken i Orust kommun krävs utdrag ur belastningsregistret eller säkerhetsprövning. Det gäller alla som ska arbeta inom skolan, HR-, Ekonomienheten samt med direkt stöd till brukare inom sektor omsorg.
Vill du veta mer om Orust kommun som arbetsgivare och de förmåner vi erbjuder kan du läsa mer på vår webb:
Orust.se
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2025-11-25
Detta är ett heltidsjobb.
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9590606