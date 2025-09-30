Projekt- Och Byggledare Va, Mark & Anläggning Till Systra Ab I Göteborg
Vill du vara med och forma framtidens infrastruktur tillsammans med oss på SYSTRA? Nu utökar vi vårt team inom Projekt- och byggledning i västra Sverige och söker dig som vill blir en del av ett engagerat team som stöttar varandra, delar kunskap och har roligt tillsammans!
Som projekt- och byggledare hos oss på SYSTRA arbetar du i en varierad och koordinerande roll, med möjlighet att anpassa inriktning och arbetsuppgifter utifrån din profil, bakgrund och erfarenhet. Du kan bland annat komma att arbeta som byggledare, BPU eller projektledare. Vilken roll du har beror på projektets skede och inriktning. Uppdrag som kalkylator, BAS-P eller byggsakkunnig kan också bli aktuella.
Du kommer bland annat att:
Bidra som sakkunnig i tidiga skeden av nya projekt.
Ansvara för byggledning i pågående projekt.
Leda och samordna produktionsfrågor inom entreprenaden.
Skapa goda förutsättningar för en effektiv och säker byggnation gällande tid, kostnad och innehåll.
Om dig
Eftersom det är du som driver projekten från start till mål så söker vi dig som är handlingskraftig, lösningsorienterad samt har ett affärsmässigt förhållningssätt. Vi tror att du har ett stort teknikintresse, känner stort ansvar för ditt arbete och tar egna initiativ. Arbetet innebär många kontaktytor både internt och externt på olika nivåer vilket ställer krav på din kommunikativa förmåga. Du värdesätter goda relationer, har ett prestigelöst förhållningssätt och är duktig på att skapa samarbeten där fokus ligger på det gemensamma målet.
Vi söker dig som:
Har minst tvåårig eftergymnasial utbildning inom mark, anläggning eller järnväg.
Minst 5 års erfarenhet från roller som byggledare, BPU, projektledare, plats/produktionschef, entreprenadingenjör eller arbetsledare.
Meriterande om du har erfarenhet av projektledning inom VA eller certifiering betong klass 1.
Behärskar svenska flytande i tal och skrift samt goda kunskaper i engelska.
B-körkort krävs.
Vad kan vi erbjuda dig?
SYSTRA utvecklar innovativa lösningar för ett hållbart resande. Du blir en del av en organisation som tar ansvar för miljön, projekten och medarbetarna. Vi erbjuder tjänster inom transport, samhällsbyggnad och infrastruktur.
I Sverige är vi drygt 700 medarbetare. Vårt arbetsklimat präglas av framåtanda, kompetens och samarbete. Hos oss arbetar både erfarna och juniora medarbetare och vi månar om en hög grad av kunskaps- och erfarenhetsutbyte såväl inom som mellan teknikområdena.
Vi strävar efter att vara en arbetsplats där alla medarbetare trivs och mår bra - där du kan hålla en bra balans mellan jobb och fritid. Läs gärna mer om oss på vår webbsida, som finns länkad i annonsen.
Placeringsort och övrig information
Vi erbjuder en tillsvidareanställning med start enligt överenskommelse. Du kommer ha din bas på vårt kontor i Göteborg men vi erbjuder också flexibiliteten att arbeta på distans några dagar i veckan. Resor i tjänsten förekommer.
