Projekt- Och Byggledare Byggnation Till Systra I Göteborg

Vill du vara med och forma framtidens infrastruktur tillsammans med oss på SYSTRA? Nu utökar vi vårt team inom Projekt- och byggledning i västra Sverige och söker dig som vill vara med på vår satsning inom husbyggnation samtidigt som du blir en del av ett engagerat team som stöttar varandra, delar kunskap och har roligt tillsammans!
Som projekt- och byggledare hos oss på SYSTRA arbetar du i en varierad och koordinerande roll, med möjlighet att anpassa inriktning och arbetsuppgifter utifrån din profil, bakgrund och erfarenhet. Du kommer att arbeta med olika typer av uppdrag, från nyproduktion av privata, industriella och kommersiella fastigheter till ombyggnationer, ROT-uppdrag och lokalanpassningar.
Du kommer bland annat att arbeta med:
Projekt- och projekteringsledning.
Bidra som sakkunnig i tidiga skeden.
Ansvar för byggledning i pågående projekt.
Leda och samordna produktionsfrågor inom entreprenaden.
Säkerställa en effektiv och säker byggnation gällande tid, kostnad och innehåll.
Utföra besiktningar och agera som kontrollansvarig.
Om dig
Eftersom det är du som driver projekten från start till mål så söker vi dig som är handlingskraftig, lösningsorienterad samt har ett affärsmässigt förhållningssätt. Vi tror att du har ett stort teknikintresse, känner stort ansvar för ditt arbete och tar egna initiativ. Arbetet innebär många kontaktytor både internt och externt på olika nivåer vilket ställer krav på din kommunikativa förmåga. Du värdesätter goda relationer, har ett prestigelöst förhållningssätt och är duktig på att skapa samarbeten där fokus ligger på det gemensamma målet.
Vi söker dig som:
Har en minst tvåårig eftergymnasial utbildning inom byggnation.
Har minst 5 års erfarenhet från en ledande befattning som exempelvis byggledare, projektledare, plats/produktionschef, entreprenadingenjör eller arbetsledare.
Är certifierad kontrollansvarig.
Har certifiering som besiktningsman med minst 5 års relevant erfarenhet.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift.
Har B-körkort.
Det är meriterande om du har mycket goda kunskaper i CAD, styr- och reglersystem, samt fastighetssystem (för underhåll).
Vad kan vi erbjuda dig?
SYSTRA utvecklar innovativa lösningar för ett hållbart resande. Du blir en del av en organisation som tar ansvar för miljön, projekten och medarbetarna. Vi erbjuder tjänster inom transport, samhällsbyggnad och infrastruktur.
I Sverige är vi ca 700 medarbetare. Vårt arbetsklimat präglas av framåtanda, kompetens och samarbete. Hos oss arbetar både erfarna och juniora medarbetare och vi månar om en hög grad av kunskaps- och erfarenhetsutbyte såväl inom som mellan teknikområdena. Eftersom SYSTRA är en internationell aktör ingår samarbeten med internationella kollegor från andra delar av SYSTRA Group. Det ger dig möjlighet att utvecklas och bidra över gränserna.
Vi strävar efter att vara en arbetsplats där alla medarbetare trivs och mår bra - där du kan hålla en bra balans mellan jobb och fritid. Läs gärna mer om oss på vår webbsida, som finns länkad i annonsen.
Placeringsort och övrig information
Vi erbjuder en tillsvidareanställning med start enligt överenskommelse. Du kommer ha din bas på vårt kontor i Göteborg men vi erbjuder också flexibiliteten att arbeta på distans några dagar i veckan. Resor i tjänsten förekommer.
Kontaktuppgifter
Jonas Andervik, gruppchef PM jandervik@systra.com
Johanna Ekman, Rekryteringspartner SYSTRA jekman@systra.com
Ansökan
Urval kan komma att ske löpande så varmt välkommen med din ansökan redan idag.
Om SYSTRA Group
Med 11'000 medarbetare globalt är SYSTRA en av världens ledande aktörer inom infrastrukturlösningar. Hos oss arbetar engagerade ingenjörer och miljövetare inom till exempel väg & vatten, järnväg, höghastighetsjärnväg, tunnelbana, spårväg och bro. SYSTRA har bland annat designat cirka hälften av världens byggda och planerade höghastighetsjärnvägar och automatiserade tunnelbanor.
SYSTRA- confidence moves the world
