Project Team Leader inom Enheten Vehicle Propulsion
2026-04-15
Söker du nya utmaningar? Är du en strukturerad person med ett brinnande intresse för projektledning?
Vehicle Propulsion
Enheten & Gruppen, Vehicle Propulsion, ansvarar för den kompletta fordonsframdrivningen (oavsett plattform) samt för produktstrategier inom designavsnittet.
I dagsläget består Enheten av 45 personer, uppdelat i 3st grupper, Vehicle Propulsion, Powertrain Design & Subsystem Design. Som Team Leader blir du en del av Vehicle Propulsion och rapporterar direkt till Enhetschef.
Din framtida utmaning
Som Team Leader har du det yttersta ansvaret för tid och kostnad då det kommer till Enhetens samlade projektportfölj. Det innebär att du som Team Leader håller ihop samtliga projekt som berör Enheten Vehicle Propulsion, då det kommer till tidplaner och kostnader.
Detta uppdrag handlar till stor del om att stötta Ansvariga Konstruktörer med dess Delsystemsplanering och således att få dessa tidplaner att synka med varandra och mot projektens övergripande tidplan samt budget.
I denna roll kommer du även bli en del av Enhetens Ledningsgrupp, där Enhetschef, Gruppchefer och Ledande Tekniker ingår.
Den du är
Vi söker dig som har en akademisk examen och ett brinnande intresse för projektledning!
Som Team Leader inom gruppen Vehicle Propulsion förväntas du besitta en god planeringsförmåga samt en god förmåga om att kunna visualisera dessa tidplaner på ett överskådligt sätt. Utöver det behöver du som Team Leader ha en god förståelse över prioriteringar och avgränsningar samt hur dessa delar kan påverka produkt och kund över tid.
Vi tror också att du som söker trivs med att arbeta både självständigt och i grupp, då arbetet bedrivs i projektform samt att du även är en prestigelös lagspelare som gärna kommer med förslag. Som person behöver du också vara kommunikativ och strukturerad, med goda yrkeskunskaper inom såväl svenska som engelska.
Vad du blir en del av
Hos oss kommer du att ha kul på jobbet och ingen dag kommer att vara den andra lik! Du kommer att få vara med när produkten blir till från idé till dess att den rullar ut till kund. Du kommer att få jobba med framtidens teknik i ett globalt företag där du har stora möjligheter till kompetens & karriärutveckling.
BAE Systems levererar några av världens mest avancerade, teknikledande lösningar inom försvar, flyg och säkerhet. Vi har 82 500 kvalificerade medarbetare i mer än 40 länder. Genom att vi arbetar tillsammans med kunder och lokala partners, levererar vi produkter och tjänster med militär kapacitet, som skyddar människor och den nationella säkerheten samt säkrar viktig information och infrastruktur.
BAE Systems Hägglunds fokuserar på utveckling, tillverkning, integration och support av ett brett spektrum av militära fordon till kunder över hela världen. Våra främsta produkter är medeltunga stridsfordon (CV90), bepansrade terrängfordon (BvS10), stöd och support samt elhybrida drivsystem för den civila marknaden. Pålitlig, Innovativ och Djärv är ledorden för vår verksamhet.
Kontaktperson för detta jobb
Har du frågor kring tjänsten, kontakta: Rikard Bergenström Enhetschef, Vehicle Propulsion +46 660-80044, eller rekryterare Annelie Öfverdahl-Nyberg, +46 70-169 91 76.
Urvalsprocessen sker löpande så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Tjänstenär en tillsvidareanställning med placeringsort Örnsköldsvik.
Vi arbetar med försvarssekretess, vilket innebär både legala krav samt speciella krav från våra kunder på oss som företag. Alla som anställs ska därför genomgå säkerhetsprövning och drogtest.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bae Systems Hägglunds AB
