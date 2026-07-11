Project Supplier Quality Manager för produktkvalitet
Professional Galaxy AB / Datajobb / Finspång Visa alla datajobb i Finspång
2026-07-11
, Norrköping
, Linköping
, Vingåker
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Professional Galaxy AB i Finspång
, Norrköping
, Linköping
, Örebro
, Arboga
eller i hela Sverige
Professional Galaxy är ett IT- och teknikkonsultbolag som tillhandahåller högspecialiserad kompetens inom IT, mjukvaruutveckling, SAP, inköp, elektronik och mekanisk konstruktion. Vi samarbetar med erfarna seniora experter och levererar strategiskt värdeskapande kompetens till några av Sveriges mest komplexa och analytiskt krävande projekt. Vårt fokus ligger alltid på hög kvalitet, professionalism och tydliga, mätbara resultat.
Vi söker nu en Project Supplier Quality Manager för produktkvalitet hos vår kund.
Om uppdraget
För kunds räkning söker vi nu en Project Supplier Quality Manager för produktionskvalitet.
En översikt av din dag: Bli en del av ett team som Project Supplier Quality Manager, där du får en central och betydelsefull roll i att kvalitetssäkra produkter hos våra systemleverantörer! I denna viktiga roll kommer du att ställas inför komplexa utmaningar inom ett brett segment av produkter och ha möjlighet att göra verklig skillnad i våra kundprojekt. Du kommer att samordna alla aktiviteter relaterade till leverantörskvalitet och arbeta nära ansvarig Project Quality Manager för att utveckla omfattande kvalitetsplaner.
Hur du kommer att göra skillnad: • Fungera som den primära kontakten mellan leverantörer och projektteam, och bygga starka relationer för att förbättra kvalitetsresultaten. Både interna relationer inom företaget men även med våra systemleverantörer. • Etablera och implementera övervakningsplaner för leverantörer för att effektivt minska projektens risker. • Bedöma leverantörers förmågor att möta specifika projektkrav och säkerställa att de överensstämmer med kundernas förväntningar. Företaget driver projekt i värdens alla hörn och inget projekt är det andra likt, projektkraven kan skilja sig en hel del beroende på lokala regler och krav. Detta kan vara både utmanande och väldigt lärorikt/utveklande. • Schemalägga och koordinera inspektionsdatum med leverantörer, vilket underlättar viktiga inspektionspunkter för både kunder och företaget. • Samla in, granska och validera dokumentation om leverantörskvalitet, inklusive deklarationer, inspektions- och testplaner samt certifikat.
Vad du tar med dig: • En bakgrund inom inköpskvalitet, tillverkning eller drift av roterande maskiner, pannor eller processindustrin, svetsning. • Tidigare erfarenhet av produktkvalitet och förståelse för tillverkningsprocesser, projektprocesser är starkt meriterande. • Erfarenhet av CE-märkning, PED, SS-EN 1090, ISO 3834, LVD eller liknande standarder är ett plus. Att veta hur man läser standarder/kundkrav är en bra egenskap. • Du behärskar svenska och engelska, både i tal och skrift är ett krav för den här tjänsten. • Du har en strukturerad och samarbetsinriktad inställning, trivs i teammiljöer och driver projekt framåt.Publiceringsdatum2026-07-11Övrig information
Uppdragsstart: 2026-09-01
Distansarbete: Nej
Uppdragslängd: 12 månader
Område: Sweden\Östergötlands län, \Finspång (FINSPÅNG)
Svar senast: 2026-08-02
Är du rätt person för uppdraget, eller vill du rekommendera en stark kandidat? Tveka inte att kontakta oss.
Ansök gärna redan idag, urval och intervjuer sker löpande
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett. Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8056034-2097966". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professional Galaxy AB
(org.nr 559366-0524), https://careers.progalaxy.se
Finspång Station (visa karta
)
612 30 FINSPÅNG Jobbnummer
10000266