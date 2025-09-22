Project Quality Manager - Oil & Gas till Siemens Energy
Företagspresentation Till vår kund Siemens Energy, en ledande global aktör inom energibranschen, söker vi nu en Project Quality Manager - Oil & Gas för ett uppdrag på deras site i Finspång. Företaget är tack vare högteknologisk och innovativ produktutveckling en etablerad partner inom energisektorn som levererar avancerade samt hållbara lösningar för marknadens nuvarande och framtida behov. Du får genom det här uppdraget möjlighet att arbeta i en internationell och framåtsträvande miljö där utvecklingsmöjligheterna är många. Det här är inledningsvis ett konsultuppdrag på 12 månader via Unik Resurs med mycket god möjlighet till förlängning.
Arbetsuppgifter och ansvarsområden Vill du spela en central roll i leveransprojekt inom Oil & Gas och bidra till att säkerställa högsta kvalitet? Vi söker nu en Project Quality Manager som vill vara en del av ett internationellt projektteam och leda kvalitetsarbetet från start till mål.
Om rollen Som Project Quality Manager kommer du att fungera som delprojektledare och ansvara för projektets kvalitetsaktiviteter. Du är en integrerad del av projektteamet där nära samverkan mellan olika specialistområden är avgörande för framgång. Du kommer bland annat att:
• Upprätta kvalitetsplaner och samordna kvalitetsaktiviteter.
• Säkerställa att kvalitetsplanen implementeras och följs.
• Leda projektets kvalitetsgrupp och ansvara för kvalitetsbudgeten.
• Hantera tidsplaner för kvalitetsaktiviteter och rapportera avvikelser.
• Vara kontaktperson mellan kund och projektgruppen i kvalitetsfrågor.
• Bidra med vägledning inom avvikelser, felrapporter, Quality Gates och Lessons Learned.
Rollen innebär även internationella affärsresor, cirka fem gånger per år, för att besöka kunder och leverantörer.
Din profil Vi söker dig som
• Har en högskole- eller civilingenjörsexamen inom kvalitet eller tekniskt område, alternativt lång erfarenhet inom kvalitetsområdet.
• Har erfarenhet av kvalitetskontroll och kvalitetssäkring, gärna i projektmiljö.
• Är en skicklig kommunikatör och samarbetspartner som trivs med att arbeta i team.
• Är resultat- och kvalitetsorienterad med stark kundfokus.
• Har goda kunskaper i svenska och flytande engelska, ytterligare språkkunskaper är meriterande.
• Erfarenhet av gasturbiner är meriterande.
• Erfarenhet som projektledare eller delprojektledare ses som ett plus.
