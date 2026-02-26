Project Quality Analyst till bolag inom försvarsindustrin
Vill du arbeta arbeta analytiskt, jobba med problemlösning och samtidigt bidra till att öka affärsvärde? Just nu söker vi en Project Quality Analyst till ett bolag inom försvarsindustrin. Här kommer du att få driva och utveckla kvalitetsarbetet inom större projekt i organisationen. Låter det som en spännande roll? Sök redan idag - urval sker löpande.
OM TJÄNSTEN:I rollen som Project Quality Analyst kommer du att driva och utveckla kvalitetsarbetet inom större projekt i organisationen. Du kommer att stötta projektledare och projektdeltagare i att definiera och implementera kvalitetsarbetet i projekten. Du kommer att säkerställa lessons learnt i projekten och om relevant även bidraga till arbetet med risk och möjligheter.
I rollen kommer du bland annat:
att definiera kvalitetsplaner i relevanta projekt
att följa upp kvalitén i dom projekten du jobbar i
att supportera eller driva grundorsaksanalyser eller avvikelser
att jobba med risk och möjlighetsarbetet inom projekten, om relevant
Observera att resor till andra anläggningar i Sverige kan förekomma.
VI SÖKER DIG SOM: Har relevant utbildning och/eller motsvarande arbetslivserfarenhet
Har goda kunskaper inom kvalitet och produktions-/underhållsprocesser, eller större projekt
Har goda kunskaper i både tal och skrift på svenska och engelska
Har körkort då resor till andra anläggningar förekommer
Det är även meriterande om du har:
Erfarenhet från att jobba i större projekt
Kunskap om luftvärdighetsregler och tillstånd
Vi ser gärna att du är en social, kommunikativ och utåtriktad person med stort intresse för kvalitet och förmåga att samarbeta med människor på alla nivåer inom organisationen då du kommer ha många kontaktytor.
Du är en problemlösare som alltid är beredd att lägga ner den tid som krävs för att hitta lösningar, både självständigt och tillsammans med dina kollegor. Du är kundfokuserad och drivs av att leverera ökat affärsvärde.
Som person är du välorganiserad, systematisk och analytisk - egenskaper som är avgörande för att trivas och lyckas i denna roll. Du har även förmågan att behålla ett helhetsperspektiv.
Övrig info:Omfattning: Heltid
Placering: Arboga
Start: Enligt överenskommelse
Kontaktperson: Linn Gustafsson, linn.gustafsson@friday.se
Lön: Fast månadslön
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar och krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
OM FRIDAY: På Friday brinner vi för att ge dig som Tech-talang en riktigt bra start på karriären. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av, matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet.
Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas.
Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro. Varje år genomför vi över 5 000 karriärmöten och matchar kandidater med allt från globala företag till innovativa startups. Ersättning
