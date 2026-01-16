Project Planner till företag i Finspång!
Har du ett analytiskt sinne och trivs med att planera och driva projekt framåt? Vill du bli en del av ett globalt ledande företag inom teknik och innovation där du erbjuds goda möjligheter till karriärutveckling? Då kan detta vara rätt roll för dig! Vi söker nu en Logistics Project Manager till vår kund i Finspång. Välkommen med din ansökan redan idag!
Information om tjänsten
Professionals Nord söker för vår kunds räkning en Logistics Project Manager. Uppdraget är en del av vår personaluthyrning. Du kommer vara anställd av Professionals Nord och arbeta som konsult hos kunden under 12 månader. Intentionen är att du på sikt ska kunna bli anställd direkt hos dem, förutsatt att alla parter är nöjda med samarbetet. Rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och kundens önskemål är att alla frågor kring tjänsten går till amanda.sanden@pn.se Publiceringsdatum2026-01-16Dina arbetsuppgifter
Som Logistics Project Manager kommer du att spela en central roll i att planera och koordinera kunds logistikprojekt. Det innebär att du ansvarar för tidsplaner och analyserar materialflöden under projektens gång tillsammans med projektledningen. Du kommer att få stöd av företagets Senior Project Scheduler (SPS) för att skapa projekttidsplanen och därefter ansvarar du för att successivt uppdatera tidsplanen, hantera avvikelser och genomföra framstegsuppdateringar. Du ansvarar också för att kontrollera och visualisera materialflödet för varje gränssnitt. Tillsammans med projektteamet hittar ni lösningar på de utmaningar som uppstår löpande under projektets genomförande.
Vi söker dig som har:
En relevant eftergymnasial utbildning t.ex. inom logistik, ekonomi, teknik eller IT alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet
Mycket goda kunskaper i excel
Mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift, eftersom du kommer ha kontakt med internationella kunder
Det är ett stort plus om du även har:
Erfarenhet av projektplanering och/eller dataanalyser
Erfarenhet av affärs- och projekthanteringssystem såsom Primavera, SAP, Qlik Sense eller MS Project
Vi tror också att dina personliga egenskaper är avgörande för hur väl du kommer trivas i rollen. Vi ser att du är en driven och analytiskt lagd person som har förmågan att hantera stora datamängder och flertal planeringsverktyg. Du kommunicerar tydligt med personer på alla nivåer, både internt och externt, och vågar ställa krav för att säkerställa projektens framgång. Med din förmåga att prioritera och driva flera projekt parallellt balanserar du kundfokus med interna mål. Noggrannhet och ett starkt helhetsperspektiv är också nycklar till framgång i rollen.
Start: Så snart som möjligt, med hänsyn till uppsägningstid
Urval: Sker löpande
Stad: Finspång, med möjlighet till remotearbete ca 2 dagar/vecka
Du söker till tjänsten genom att fylla i din information samt bifoga dokument. Logga gärna vidare in på "Mina sidor" efter att du bekräftat ditt konto, här kan du skapa din kandidatprofil vilket utökar din chans till drömjobbet! Vi går igenom urvalet löpande och kan därför ha gått vidare med kandidater innan annonsen stängs ner. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mail men har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta mig på amanda.sanden@pn.se
