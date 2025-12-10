Project Office Coordinator till Energisektorn Stockholm!
2025-12-10
Vill du spela en nyckelroll i ett av Sveriges mest spännande och samhällsviktiga utvecklingsprojekt? Är du strukturerad, kommunikativ och trivs i en organisation där ordning, kvalitet och samarbete är avgörande? Då kan det här vara rätt uppdrag för dig!
Om rollenSom Office Coordinator blir du navet i projektets administrativa struktur. Du arbetar nära platschefer, byggledare, tekniska specialister och administratörer, och ser till att dokumentation, kommunikation och uppföljning håller hög kvalitet.
Du skapar ordning och spårbarhet i dokumentflöden, följer upp möten och beslut, och säkerställer att projektets processer fungerar smidigt och håller tidsplanen.
Huvudsakliga arbetsuppgifterDokument- & informationshantering
Administrera dokumenthanteringssystem som t.ex. SharePoint eller Byggnet
Säkerställa korrekt versions- och arkiveringshantering
Diarieföra avtal, beslut och protokoll
Bevaka granskningsprocesser och deadlines
Hantera slutdokumentation inför överlämning
Planering & mötesadministration
Planera och koordinera olika typer av projektmöten
Ta fram dagordningar och samla in underlag
Föra protokoll och uppdatera åtgärds- och beslutslistor
Följa upp aktiviteter och påminna ansvariga
Projekt- & platsstöd
Hantera kontaktlistor, behörigheter och organisationsscheman
Stödja introduktion av nya medarbetare
Administrera tillträden, utbildningsregister och säkerhetsdokument
Samordna platsmöten, besök och inspektioner
Bidra till en funktionell och välorganiserad kontorsmiljö
Kommunikation & myndighetskontakter
Sammanställa lägesrapporter och presentationsmaterial
Föra logg över inkommande och utgående kommunikation
Stödja kontakt med myndigheter och externa aktörer
Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö (KMA)
Registrera och följa upp KMA-dokumentation
Bevaka egenkontroller, miljöuppföljning och avvikelser
Förbereda underlag för revisioner och slutrapportering
Vi söker dig som har:Formell bakgrund
Gymnasieutbildning, gärna kompletterad med YH/högskola inom bygg, anläggning, administration eller projektledning
Flera års erfarenhet från administrativt arbete inom bygg/anläggning
Grundläggande kunskap om entreprenadjuridik (AB/ABT)
Teknisk kompetens
Erfarenhet av dokumenthanteringssystem (t.ex. Byggnet, SharePoint, Interaxo, CDE)
Mycket god datorvana i Microsoft 365
Förståelse för tidplanering och projektekonomiPubliceringsdatum2025-12-10Dina personliga egenskaper
Strukturerad och noggrann med god ordningskänsla
Kommunikationsstark och samarbetsinriktad
Självgående och ansvarstagande
Trygg i en dynamisk projektmiljö där förutsättningar förändras
Serviceorienterad med förmåga att hålla många bollar i luften
Varför detta uppdrag?
Du blir en viktig del av ett omfattande industriprojekt som bidrar till framtidens hållbara energilösningar. Här får du möjlighet att växa i en professionell miljö tillsammans med experter inom bygg, teknik och projektstyrning.
Praktiska detaljer: Uppdragsperiod: 02-Feb-2026 - 31-Jan-2027 Placering: Stockholm Omfattning: Heltid 100% Uppdragets längd: 1 år med möjlighet till förlägning
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Ersättning
