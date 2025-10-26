Project Manager Specialist till Nordic Investin Group
2025-10-26
Nordic Investin Group är en dynamisk företagsgrupp med över 20 varumärken inom utbildning, konsulting, teknik och affärsutveckling. Vårt mål är att skapa framtidens bolag - och våra varumärken exponeras både nationellt och internationellt.
Vårt marknadsteam består idag av tre engagerade kollegor, och nu söker vi en erfaren och resultatinriktad Project Manager Specialist som vill ta en central roll i att driva och koordinera våra projekt på högsta nivå.
På Nordic Investin Group är människan alltid utgångspunkten. Vi tror att långsiktig framgång skapas genom att bygga starka relationer, ta ansvar och skapa miljöer där människor kan växa. Oavsett om det gäller våra studenter, konsulter, kunder eller kollegor är vårt fokus att ge varje individ rätt förutsättningar att utvecklas och lyckas. Det är människorna som gör skillnaden - och därför är de alltid kärnan i allt vi gör.
Din roll Som Project Manager Specialist blir du en nyckelspelare i vår organisation. Du kommer inte bara leda och följa upp projekt, utan också driva utvecklingen av effektiva arbetsprocesser och säkerställa att våra satsningar genomförs med högsta kvalitet och tydligt affärsvärde.
Dina ansvarsområden:
Planera, leda och koordinera projekt inom våra olika varumärken i koncernen.
Säkerställa att projekt levereras i tid, inom budget och med förväntad kvalitet.
Arbeta nära marknadsteamet, ledningen och andra avdelningar för att skapa samordning och effektivitet.
Bidra till att etablera Nordic Investin Group som en ledande aktör genom framgångsrika projekt, både i Sverige och internationellt.
Stötta ledningen med projektplanering, uppföljning och rapportering i samband med strategiska initiativ och internationella samarbeten.
Vem är du? Vi söker dig som inte bara har projektledarerfarenhet, utan även förmågan att tänka strategiskt och långsiktigt kring processer och tillväxt. Du är van att ta ansvar, prioritera och leverera i högt tempo - och du vill vara med på en expansiv resa där du får stort utrymme att påverkaPubliceringsdatum2025-10-26Kvalifikationer
Minst 3-5 års dokumenterad erfarenhet som projektledare eller project manager specialist, gärna från byrå, större organisation eller konsultverksamhet.
Mycket goda kunskaper i projektstyrningsmetoder och verktyg (t.ex. Agile, Scrum, Kanban eller liknande).
Erfarenhet av att leda flera parallella projekt inom olika affärsområden.
Förmåga att skapa struktur, prioritera och arbeta effektivt även under högt tryck.
Hög nivå av kommunikationsförmåga och affärsförståelse.
Flytande svenska och engelska i både tal och skrift.
Meriterande:
Erfarenhet av internationella projekt.
Certifieringar inom projektledning (t.ex. PMP, PRINCE2 eller liknande).
Erfarenhet av att arbeta med AI-drivna projektverktyg och automatisering.
Vi erbjuder
En central roll i ett expansivt företag med internationella ambitioner.
Möjlighet att arbeta med över 20 varumärken inom olika branscher.
Ett professionellt och entreprenöriellt team som växer och utvecklas.
Flexibel arbetsmiljö med hybridlösning.
Stora möjligheter att påverka och forma vårt projektarbete framåt.
Rekryteringsprocess Vår rekryteringsprocess är tydlig och effektiv. Vi inleder med en kort intervju och går därefter vidare med ett arbetsprov kopplat till projektledning. Som en del av processen genomför vi bakgrundskontroller och tar minst tre referenser. Du behöver även skicka in exempel på projekt du drivit tillsammans med din ansökan. Hela processen, från första kontakt till anställningsbeslut, tar normalt 1-3 veckor om allt flyter på smidigt.
Ansökan Urval sker löpande - vi söker dig som vill växa med oss och bidra till att ta Nordic Investin Groups varumärken till nästa nivå genom framgångsrik projektledning. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
