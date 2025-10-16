Project Manager inom produktutveckling/produktion
Nu söker vi en Project Manager inom produktutveckling och produktion till ett svenskt teknikbolag som utvecklar avancerade lösningar för satellitkommunikation. Det är en roll för dig som trivs med att koordinera komplexa processer i en miljö där teknik, kvalitet och samarbete står i centrum. Har du en bakgrund inom elektronik och mekanik och är redo för nästa steg i karriären kan detta vara jobbet för dig! Ansök redan idag - start sker så snart som möjligt!
OM TJÄNSTEN
Vår kund, ett svenskt teknikbolag i framkant inom satellitkommunikation, söker nu en Project Manager till sin produktutvecklingsverksamhet. Företaget utvecklar och levererar mobila bredbandstjänster via satellit till kunder med höga krav på tillgänglighet, säkerhet och prestanda - exempelvis inom försvar, räddningstjänst och internationella organisationer. Med egen satellitkapacitet och avancerad terminalteknik erbjuder bolaget en helhetslösning som möjliggör kommunikation även i de mest utmanande miljöerna. Rollen som Project Manager innebär att leda tekniska utvecklingsprojekt i nära samarbete med ingenjörer, produktion och affärssidan, i en verksamhet som präglas av innovation, snabb teknikutveckling och högt tempo.
Som Project Manager kommer du att leda och koordinera innovativa produktutvecklingsprojekt, med fokus på både hårdvara och mjukvara. Detta inkluderar att definiera projektets omfattning, hantera resurser och tidsramar, samt säkerställa hög kvalitet i alla leveranser.
Du erbjuds
• En stimulerande arbetsmiljö där du får stor frihet att påverka och utvecklas i din roll. Du får chansen att arbeta med spännande projekt och bidra till företagets fortsatta tillväxt.
• En välkomnande och varm arbetsmiljö.
• Ett långsiktigt uppdrag med möjligheter till anställning hos företaget på sikt.
• En dedikerad konsultchef på Academic Work.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-10-16Dina arbetsuppgifter
• Planera, strukturera och driva produktutvecklingsprojekt från koncept till färdig lösning.
• Samordna arbete i teamet för att säkerställa teknisk kvalitet och effektivt samarbete.
• Bedöma tekniska utmaningar och risker i projektet, ta fram åtgärdsplaner och säkerställa att kritiska komponenter testas och valideras i tid.
• Planera och koordinera projektaktiviteter, säkerställa tidsplaner samt resurser för att projektet levererar inom plan.
• Utmana befintliga processer och föreslå förbättringar.
• Sammanställa och presentera projektets framsteg.
VI SÖKER DIG SOM
• Har en högskole- eller civilingenjörsutbildning inom mekanik, elektronik, mekatronik, teknisk fysik eller likvärdigt.
• Har något års relevant arbetslivserfarenhet, antingen som Project Manager eller exempelvis konstruktör.
• Har ett stort tekniskt intresse och tycker om att arbeta nära produktionen.
• Erfarenhet av att arbeta med integrerade systemlösningar där hårdvara och mjukvara samverkar.
• Har en förmåga att hantera komplexa projekt med flera intressenter och höga krav på kvalitet.
• Mycket goda kunskaper i både svenska och engelska.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Tillitsfull
• Målmedveten
• Ordningsam
• Stabil
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
