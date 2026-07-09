Project Manager Campaigns, Events & Brand Activation - Stockholm
Sway Sourcing Sweden Aktiebolag / Marknadsföringsjobb / Stockholm Visa alla marknadsföringsjobb i Stockholm
2026-07-09
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Är du en erfaren projektledare med bakgrund inom marknadsföring, kampanjer och event? Trivs du med att driva projekt från idé till genomförande och skapa upplevelser som engagerar både på plats och i digitala kanaler? Då kan detta vara rätt uppdrag för dig.
Vi söker nu en Project Manager som kommer att leda 360°-kampanjer, liveaktiveringar och fysiska event för ett globalt techbolag. Rollen innebär ett nära samarbete med marknads-, kreativa- och tvärfunktionella team för att säkerställa hög kvalitet och starkt genomslag i varje leverans.
🎯 Arbetsuppgifter
Projektleda 360°-kampanjer från planering till genomförande.
Ansvara för liveaktiveringar och fysiska event.
Säkerställa att fysiska upplevelser omvandlas till engagerande innehåll för sociala medier och digitala plattformar.
Samarbeta med interna och externa intressenter inom marknadsföring, varumärke och produktion.
Planera, koordinera och följa upp projektens leveranser, tidsplaner och kvalitet.
✅ Din profil / Obligatoriska kompetenser
Dokumenterad erfarenhet av projektledning inom marknadsföring, kampanjer eller event.
Erfarenhet av att driva 360°-kampanjer och liveaktiveringar.
Stark förståelse för hur fysiska event kan omvandlas till innehåll för sociala medier och digitala plattformar.
Erfarenhet av tvärfunktionellt samarbete inom marknads- och varumärkesorganisationer.
Mycket god kommunikativ förmåga på engelska.
⭐ Meriterande färdigheter
God förankring i den nordiska kulturscenen, exempelvis musik, nattliv eller andra kulturella sammanhang.
Erfarenhet från globala varumärken eller internationella marknadsorganisationer.
Erfarenhet av brand activation, experiential marketing eller fan engagement.
📍 Om uppdraget
Placeringsort: Stockholm
Start: Omgående
Omfattning: Heltid
Uppdragslängd: Löpande
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag – snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8047117-2094957". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sway Sourcing Sweden Aktiebolag
(org.nr 559360-7517), https://www.swaysourcing.com
111 29 (visa karta
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111 29 STOCKHOLM Arbetsplats
Sway Sourcing Jobbnummer
9998460