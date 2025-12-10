Project Coordinator till internationellt förändringsprojekt inom Finance...
Quattro Bemanning & Rekrytering AB / Företagsekonomjobb / Stockholm
2025-12-10
Quattro Bemanning & Rekrytering AB i Stockholm
BeskrivningVi söker nu en erfaren Project Coordinator till ett omfattande internationellt program inom finansiell rapportering och IT. Uppdraget innebär att du stöttar projektledaren i den dagliga projektleveransen och bidrar till struktur, uppföljning, planering samt effektiv kommunikation inom projektorganisationen.
Projektet omfattar införandet av en gemensam lösning för finansiell konsolidering och rapportering på flera marknader. Rollen innebär många kontaktytor och kräver god samarbetsförmåga i en internationell miljö.
Uppdraget utförs på plats i Södertälje, med möjlighet till hybridarbete på deltid.Publiceringsdatum2025-12-10Dina arbetsuppgifter
Stötta projektledaren i projektadministration och uppföljning
Säkerställa framdrift inom egna ansvarsområden
Förbereda och delta i PI-planning tillsammans med IT-organisationen
Skapa struktur, transparens och kommunikation inom projektet
Samordna aktiviteter mellan projektets olika delar
Medverka i arbete kring riskhantering och riskreducerande åtgärdsplaner
Dokumentation, rapportering samt möteskoordinering
KvalifikationerSkall-krav
Relevant högskoleutbildning inom ekonomi, business administration eller engineering
Några års erfarenhet av projektkoordinering inom bank/finans/redovisning i kombination med IT
Mycket god kommunikativ förmåga på svenska och engelska, både i tal och skrift
Vana att arbeta i internationella och komplexa projektmiljöer
God administrativ förmåga och struktur i arbetssätt
Meriterande
Erfarenhet av större systeminföranden eller transformationsprojekt
Förmåga att hålla presentationer och sammanställa beslutsunderlag
Ett proaktivt arbetssätt och hög egen drivkraftDina personliga egenskaper
Lyhörd och samarbetsorienterad
Lösningsfokuserad och stresstålig
Analytisk med god helhetssyn
Prestigelös lagspelareAnställningsvillkor
Detta är ett konsultuppdrag där du blir anställd av oss och uthyrd till kund.
För att kunna matcha rätt kandidat är det viktigt att ditt CV tydligt visar hur du uppfyller skall-kraven.
Urval och presentation av kandidater sker löpande, vilket innebär att uppdraget kan tillsättas innan sista ansökningsdag - vänta därför inte med att skicka in din ansökan.
Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post på grund av GDPR. För att din ansökan ska kunna behandlas behöver du därför att skicka in ansökan via vår karriärsida för att komma med i rekryteringsprocessen. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Quattro Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 556719-9962), https://qbemanning.se/ Arbetsplats
Q AB Kontakt
Åsa Gustafsson asa.gustafsson@qsverige.se 0708233900 Jobbnummer
9636989