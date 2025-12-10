Project Coordinator till internationellt förändringsprojekt inom Finance...

Quattro Bemanning & Rekrytering AB / Företagsekonomjobb / Stockholm
2025-12-10


BeskrivningVi söker nu en erfaren Project Coordinator till ett omfattande internationellt program inom finansiell rapportering och IT. Uppdraget innebär att du stöttar projektledaren i den dagliga projektleveransen och bidrar till struktur, uppföljning, planering samt effektiv kommunikation inom projektorganisationen.
Projektet omfattar införandet av en gemensam lösning för finansiell konsolidering och rapportering på flera marknader. Rollen innebär många kontaktytor och kräver god samarbetsförmåga i en internationell miljö.
Uppdraget utförs på plats i Södertälje, med möjlighet till hybridarbete på deltid.

Publiceringsdatum
2025-12-10

Dina arbetsuppgifter
Stötta projektledaren i projektadministration och uppföljning

Säkerställa framdrift inom egna ansvarsområden

Förbereda och delta i PI-planning tillsammans med IT-organisationen

Skapa struktur, transparens och kommunikation inom projektet

Samordna aktiviteter mellan projektets olika delar

Medverka i arbete kring riskhantering och riskreducerande åtgärdsplaner

Dokumentation, rapportering samt möteskoordinering

KvalifikationerSkall-krav
Relevant högskoleutbildning inom ekonomi, business administration eller engineering

Några års erfarenhet av projektkoordinering inom bank/finans/redovisning i kombination med IT

Mycket god kommunikativ förmåga på svenska och engelska, både i tal och skrift

Vana att arbeta i internationella och komplexa projektmiljöer

God administrativ förmåga och struktur i arbetssätt

Meriterande
Erfarenhet av större systeminföranden eller transformationsprojekt

Förmåga att hålla presentationer och sammanställa beslutsunderlag

Ett proaktivt arbetssätt och hög egen drivkraft

Dina personliga egenskaper
Lyhörd och samarbetsorienterad

Lösningsfokuserad och stresstålig

Analytisk med god helhetssyn

Prestigelös lagspelare

Anställningsvillkor
Detta är ett konsultuppdrag där du blir anställd av oss och uthyrd till kund.
Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Sista dag att ansöka är 2025-12-19
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Quattro Bemanning & Rekrytering AB (org.nr 556719-9962), https://qbemanning.se/

Arbetsplats
Q AB

Kontakt
Åsa Gustafsson
asa.gustafsson@qsverige.se
0708233900

