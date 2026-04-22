ProGreen söker extrapersonal i Huddinge jobba extra vid behov!
Vill du ha ett flexibelt extrajobb utomhus? ProGreen söker nu extrapersonal till uppdrag inom Huddinge kommun. Det passar dig som vill jobba vid behov, hoppa in vid arbetstoppar eller kombinera med studier eller annat arbete.
Ingen tidigare erfarenhet krävs - vi lär dig allt du behöver kunna!
Arbetet är varierande och sker på olika platser inom kommunen. Du blir en del av vårt team som arbetar med bekämpning av invasiva växtarter, såsom jätteloka, parkslide, jättebalsamin, gul skunkkalla, blomsterlupin och kanadensiskt gullris.
Arbetsuppgifterna inkluderar bland annat manuell rotdragning, uppgrävning, kapning med handverktyg, borttagning av fröställningar samt enklare maskinell bekämpning.
Det är ett fysiskt arbete där även hantering av växtmaterial i säck samt transport till återvinningscentral ingår. Du arbetar utomhus i olika miljöer, ofta i natur- och känsliga områden.
Arbetet erbjuds vid behov under säsong, med möjlighet att hoppa in med kort varsel. Perfekt för dig som vill jobba extra och ha ett aktivt arbete utomhus.
Vi erbjuder introduktion, utbildning och bra villkor.
Vi söker dig som är flexibel, arbetsvillig och trivs med praktiskt arbete utomhus. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-22
E-post: info@progreen.se Arbetsgivare ProGreen Sverige AB
(org.nr 559451-8952)
141 30 HUDDINGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Huddinge kommun Kontakt
arbetsledare
kevin brantvik kevin@progreen.se 0790056199 Jobbnummer
