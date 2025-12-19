Programrektor till anpassade gymnasieskolan Peder Skrivares skola
2025-12-19
Vi är Varbergs kommun, arbetsgivaren som ser möjligheterna i dig. Här får du göra skillnad, både för andra och för dig själv. Vi drivs av idén om att förenkla människors vardag och förverkliga deras drömmar. Det gör vi med hjälp av kunskap, nytänkande mod och framåtanda. Välkommen att bidra i arbetet mot vår vision - att bli västkustens kreativa mittpunkt.
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen ansvarar för arbetsbefrämjande åtgärder, integrationsfrågor och utbildning på gymnasial och eftergymnasial nivå. Här skapar vi förutsättningar för det livslånga lärandet och möjligheter för individen att utvecklas, studera och nå egen försörjning. Vi bidrar också till ett livskraftigt näringsliv genom att tillvarata utvecklingsbehov i näringslivet och skapa projektsatsningar, nätverk och mötesplatser där utbildning och näringsliv kan mötas.
Peder Skrivare gymnasieskola (PS) erbjuder flertalet nationella gymnasieprogram som kan kombineras med utvecklande utbildning inom idrott, Ung Företagsamhet, Teknikcollege eller Vård och Omsorgscollege. Kunskap, Kreativitet och Mångfald är viktiga begrepp för oss och präglar vårt synsätt. Vårt samarbete med näringslivet är väletablerat och vi lovar dig en förstklassig arbetsplats! PS har drygt 2000 elever och 280 personal. Det är bra sammanhållning och låg personalomsättning. Det är en skola i framkant som kommer att fortsätta växa. Vill du vara med på resan?
Peder Skrivares skola leds av en gymnasiechef, två rektorer och sju programrektorer samt chef för verksamhetsstöd. Skolledningens syfte är att främja en sammanhållen gymnasieskola genom att synliggöra, utveckla och stärka alla delar av verksamheten. Vi verkar för hög kvalitet och likvärdighet genom ett gemensamt ansvarstagande för skolans riktning och planering.
När vår nuvarande programrektor för Anpassade gymnasieskolan ska gå till nya utmaningar inom organisationen söker vi nu en erfaren och engagerad ny programrektor till den programenheten.
Peder Skrivares skola är särskilt stolta över vår Anpassade gymnasieskola som präglas av högt engagemang och driv för att på olika sätt hitta vägar fram till lärande och utveckling för målgruppen.
I arbetsuppgifterna ingår att tillsammans med de andra programrektorerna och rektor på skolenheten ansvara för daglig drift med ett eget personal- och budgetansvar. Det ingår att säkerställa att undervisningen håller hög kvalitet och vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet samt att läroplanens mål uppfylls. Vi arbetar målinriktat med att skapa en trygg, stimulerande och inkluderande lärmiljö där varje elev ges de bästa förutsättningarna att nå sin fulla potential. I personalansvaret ingår att genom ett delaktigt ledarskap tillsammans med personalen skapa de bästa förutsättningarna att möta målgruppen och genom skolans gemensamma systematiska kvalitetsarbete verka för utveckling.
En viktig arbetsuppgift är samarbeta med vårdnadshavare och externa samarbetspartners särskilt inför övergångar från anpassade grundskolan och efter gymnasiestudierna ut mot arbetslivet. Det positivt uppmärksammande samarbetet med olika aktörer i vår utbildnings olika branscher är vi mycket stolta över är angelägna om ska fortsättas underhållas genom goda relationer.
Du har pedagogisk grundutbildning på högskolenivå inklusive lärarlegitimation, med fördel mot den skolform som uppdraget innebär. Du uppvisar insikt och förståelse för skolans pedagogiska uppdrag.
Vi förväntar oss att du har en stark förmåga att fatta självständiga och välövervägda beslut, med en naturlig förankring i vår organisations styrkedja. Din erfarenhet av att planera och genomföra systematiskt kvalitetsarbete, baserat på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, kommer att vara av stort värde.
En god förståelse för budgetarbete och resursplanering är avgörande, liksom din förmåga att leda och analysera vad som ger störst effekt i ett främjande elevhälsoarbete. Vi vill att du har en förmåga att organisera, stödja och engagera dig aktivt i våra lärares lärande och utveckling.
Vi lägger stor vikt vid den personliga lämpligheten och det är meriterande att ha genomgått statlig rektorsutbildning och att ha erfarenhet av skolledaryrket.
Intervjudatum är 19, 21 och 26 januari.
Varbergs kommun har ett politisk beslut om önskad sysselsättningsgrad. Detta innebär att medarbetare har rätt att arbeta heltid eller önskad deltid.
Gymnasiechef
Sofia Rådström sofia.radstrom.andersson@varberg.se 0702097736 Jobbnummer
