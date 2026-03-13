Programledare till Frivården med placering på anstalten Salberga
Kriminalvården, Frivård Mälardalen / Behandlingsassistentjobb / Sala Visa alla behandlingsassistentjobb i Sala
2026-03-13
, Heby
, Surahammar
, Västerås
, Avesta
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kriminalvården, Frivård Mälardalen i Sala
, Västerås
, Uppsala
, Eskilstuna
, Strängnäs
eller i hela Sverige
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
VO Salberga är Sveriges näst största anstalt och tillhör den högsta säkerhetsklassen (säkerhetsklass 1). Det är ca 400 anställda varav den största personalgruppen är kriminalvårdare. Anstalten är uppdelad i ett antal enheter och varje klientavdelning består av mellan 6 och 18 intagna. Salberga öppnade 2007 och är belägen i Sala som geografiskt innebär nära pendlingsmöjligheter från t.ex. Västerås, Uppsala och Avesta!
Som programledare på anstalten Salberga ingår du i programenheten Mälardalen norra. Programenheten Mälardalen norra består av 3 programteam. Anstalten Salberga, anstalten Åby samt Frivården Uppsala.Publiceringsdatum2026-03-13Arbetsuppgifter
Som en viktig del av arbetet med att förebygga återfall i brott och arbeta efter Kriminalvårdens vision "Bättre ut" bedrivs omfattande programverksamhet för klienter både i grupp och enskilt. Behandlingsprogrammen är manualstyrda och bedrivs med hög kvalitet och enligt principerna för evidensbaserad praktik. De bygger företrädelsevis på kognitiv beteendeterapi samt social inlärningsteori.
Vid anstalten Salberga bedrivs program riktade mot sexualbrott, relationsbrott, missbruk samt s.k. allmänkriminalitet. Det sammansatta programutbudet innebär att du parallellt kan komma att leda flera olika program, både grupp- och individuella program. Vid en anställning kommer du intern utbildas och genomgå certifieringsprocesser för att kunna bedriva de behandlingsprogram som är aktuella. Programledarens huvudsakliga arbetsuppgifter är att tillsammans med kriminalvårdsinspektör och övriga programledare och psykologer planera, leda, utveckla och följa upp programverksamheten på anstalten. Som programledare förväntas du samverka i klientarbetet med övrig personal på anstalten. Tillsammans med övrig personal svarar du för säkerhets och ordningsfrågor under behandlingsarbetet. Viktigt är ett gott samarbete såväl med andra programledare som med personal på anstalten. I tjänsten ingår även administrativa arbetsuppgifter.Kvalifikationer
Vi söker dig som är trygg, stabil och har självinsikt. Du är lojal och har lätt för att samarbeta med andra människor och har väl grundade och tydliga värderingar. I stressituationer är du lugn, stabil och kontrollerad. Du har stor integritet och förmågan att arbeta mot uppsatta mål och fokusera på resultat. Du ska även ha en fysisk status som möjliggör att agera fysiskt om situationen så kräver.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
* Akademisk examen med beteendevetenskaplig inriktning såsom socionom eller beteendevetare, alternativt annan akademisk examen i kombination med erfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant
* Goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift.
* B-körkort
Det är meriterande om du har:
* Övriga utbildningar med behandlingsinriktning som Kriminalvården bedömer relevanta.
* Klientnära kriminalvårdserfarenhet och/eller klientnära arbetslivserfarenhet inom vård och behandling eller inom socialt arbete.
* Erfarenhet av arbete med KBT-baserade insatser och/eller utbildning i KBT.
* Relevanta språkkunskaper.
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Löpande urval kan förekomma.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C311725". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kriminalvården, Frivård Mälardalen Kontakt
Kriminalvårdsinspektör
Marie Kim Lindström 077-22 80 800 Jobbnummer
9795011